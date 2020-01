Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio una Buongiorno dalla redazione appuntamento con la politica e le elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria l’affluenza è cresciuta In entrambe le regioni è stata pari al 67 67% in Calabria si è fermata al 44 E 32% comunque segno positivo in entrambi i casi segno di democrazia sottolineato le parti politiche in Emilia Romagna Stefano Bonaccini per la collezione di centro-sinistra sulla avversaria Lucia Bergonzoni sostenuto dal centrodestra in Jole Santelli del centrodestra ha battuto lo sfidante Pippo Callipo in entrambi i casi candidati del MoVimento 5 Stelle non hanno raggiunto il 10% delle preferenzedell’idea di partito Maggio Salvini parla di cavalcata eccezionale commovente in emilia-romagna un’emozione c’è stata Partita finalmente per la prima volta da 70 anni a questa parte leader del PD Nicola Zingaretti ha ringraziato al movimento delle sardine l’ex premier Matteo Renzi parla di Vittoria nettissima è bellissima e poi augurato buon lavoro anche a Jole Santelli del centro-destra vincente in Calabria Cambiamo argomento Stati Uniti scioccati dalla morte dell’ex campione di NBA Kobe Bryant il suo elicottero privato si è schiantato a terra Nobile vittime in tutto per queste anche la figlia tredicenne della leggenda del basket e Gianna Maria considerata Astro nascente del basket femminile il presidente statunitense Donald Trump tweet una terribile notizia il dolore di Obama che definisce Bryant una leggenda sconvolto Gallinari il campione italiano era il mio mito non riesco a crederciUsain Bolt detto Black Mamba Kobe Bryant ha vinto 5 titoli NBA e due ori olimpici coronavirus in Cina le vittime sono salite adotta 2300 contagiati secondo Pechino il coronavirus non è potente A quanto la Sars Ma sta diventando più contagioso in Vietnam Nel primo caso di contagio fuori dalla Cina Hong Kong ha saltato il centro per la quarantena in Italia tutti negativi casi segnalati anche una cinquantina possono lasciare il paese via terra secondo il piano della Farnesina rafforzato i controlli e personale medico a Fiumicino e Malpensa rimpatrio aereo per i francesi quarto caso negli Stati Uniti aggressione Venezia di una coppia di turisti cinesi sono stati insultati e presi a sputi il giorno della memoria l’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male perché quando credi che una cosa non ti tocchi non ti riguardi Allora non c’è lìl’orrore indifferente è complice complice di misfatti peggiori queste le parole della definizione d’autore che la senatrice a vita Liliana Segre ha scritto per il vocabolario Zingarelli 2020 A Milano sindaco sala appeso davanti alla porta di casa un cartello con la scritta anti-fire qui vive un antifascista in risposta la scritta antisemita Mondovì il papà sottolinea non È ammissibile L’indifferenza è doverosa la memoria sport in chiusura Il Napoli ha battuto la Juventus per 2 a 1 pareggio per 11 Nel derby della Capitale tra Roma e Lazio nelle altre partite 11 tra Inter e Cagliari partita terminata tra le proteste dopo l’espulsione di lautaro Martinez all’ultimo minuto di recupero per proteste dopo un fallo Non fischiato pioggia di fischi dal pubblico deluso per la direzione arbitrale e per il pari con te Ha lasciato ilsenza parlare il Parma battuto l’Udinese 2-0 il Verona ha vinto contro legge 30 pareggio a Reti inviolate tra Sassuolo e Sampdoria è tutto dalla redazione buona

