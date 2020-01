Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Emilia Romagna al centro-sinistra Calabria il centro-destra Questo è il risultato delle elezioni regionali che vedono il via Bonacini superare la leghista borgonzoni e la forzista Santelli trionfare sull’imprenditore Callipo crollo del MoVimento 5 Stelle In entrambe le regioni si sta tornando da un sistema bipolare sottolinea Zingaretti Conte Continua a lavorare per il rilancio dell’Italia affermano da Palazzo Chigi affluenza record in Emilia Romagna 67 7 * 144 e 3 % sale a circa 2750 persone infettate 80 morti il bilancio del coronavirus cinese 5 casi confermanegli Stati Uniti Giappone Francia invieranno voli avn per far rientrare i propri connazionali la Farnesina sta predisponendo un evacuazione della città focolaio è una quarantena in ospedale più sicuri oggi audizione del ministro speranza in commissione alla camera il presidente statunitense Donald Trump e riceve oggi ne teniamo egans degli israeliani a Washington per presentare il suo piano di Pace per il Medio Oriente i palestinesi insorgono E minacciano di uscire dagli accordi di Oslo e di almeno un ferito il bilancio di 3 missili che ieri hanno colpito un Ambasciata Americana a Baghdad e Stati Uniti hanno chiesto agli razze di proteggere le loro sedi diplomatiche la scomparsa di Kobe Bryant arriva anche messaggio di un’altra leggenda del basket Michael Jordan era come un fratello minore ha detto l’ex campione dei Chicago Bulls Bryant aveva41 anni è morto ieri il suo elicottero si è schiantato al suolo a bordo anche la figlia di Kobe Bryant e altre 7 persone tra cui il pilota è tutto dalla azione buona giornata

