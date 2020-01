Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio ancora le elezioni regionali in Emilia Romagna al centro-sinistra ha vinto Bonaccini in Calabria vinto il centro-destra nuova governatrice Jole Santelli Questo è il risultato delle Urne che vede Bonacini superare la leghista borgonzoni e la porti sta Santelli trionfare solo imprenditore Callipo crollo del MoVimento 5 Stelle nate le regioni si sta tornando a un sistema bipolare ha sottolineato Zingaretti il premier Conte Continua a lavorare per il rilancio dell’Italia fermano da Palazzo Chigi affluenza record in emilia-romagna al 67% stabile in Calabria il 44 e 3% sale a circa 2750 persone infettate 80 morti il bilancio del coronavirus in CinaPechino proroga le festività di 3 giorni fino al 2 febbraio 5 i casi confermati negli Stati Uniti Giappone Francia invieranno voli avn per far rientrare i propri connazionali la farne sta predisponendo un evacuazione della città focolaio è una quarantina in ospedale cinesi più sicuri oggi audizione di Roberto Speranza in commissione alla camera Oggi è il giorno della memoria a 75 anni dalla Liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz e tante le iniziative previste in Italia e nel mondo Davanti a questa immane atroce tragedia Non è ammissibile Firenze doverosa la memoria ha detto ieri Papa Francesco la storia diventi in materia importante di studi chiede Liliana Segre senatrice a vita Lo sport calcio Serie A Nella seconda giornata di ritorno Il Napoli ha fermato sul 21 la Juventus al San Paolo l’Inter non è andata oltre l’1 a 1 in casa contro il Cagliari 1 1 anche tra RomaLazio il derby della capitale ha vinto il Verona 3-0 su Lecce il Parma 20 sull’udinese pareggio a Reti inviolate tra Sampdoria e Sassuolo è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa