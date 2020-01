Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli ha vinto con circa 8 punti di vantaggio il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini che ha preso il 51,6% contro il 43,7% della tua fidanzata Lucia borgonzoni sostenuta dal centrodestra Simone Benini dal 5 Stelle ha preso il 3,5% sotto il mezzo punto gli altri candidati partita invece ampiamente chiusa a favore di Jole Santelli in Calabria la candidata di Forza Italia per il centro-destra trionfa con il 55,43% diventa la prima governatrice donna della Regione gli occhi Comunque erano tutti puntati sull’emilia-romagna Che sorpresa per il boom della fluenza al 67,7%30 punti Superiore rispetto al 2014 e analoga a quella degli Europei del 2018 le forze governative in russe hanno interrotto oggi un tratto chiave dell’autostrada che ama con Aleppo e che passa per la regione nord-occidentale di idlib e parzialmente fuori dal controllo governativo punti sul terreno e media siriani affermano che le truppe di Marco Controlla Nora un tratto dell’autostrada Marat Numana Lippo materia vitale per i commerci e questioni logistiche militari nella zona dell’offensiva rossa e governativa il cadavere di una donna uccisa è stato trovato in un parco nel bresciano la sezione rilievi dei Carabinieri di Brescia Infatti sta lavorando all’interno del parco dove è stato trovato il cadavere della 39enne che mancava da casa da sabato che il corpo ci sarebbero dei segni di violenza e per gli inquirenti Si indaga con l’ipotesi di omicidio il cellulare della vittima era stato trovato rotto nella piazza del paeseinsultano Con l’augurio di contrarre il coronavirus durante una partita di calcio dilettantistico e quanto accaduto a un ragazzino cinese che Milita in una squadra del milanese a cui Al comma del bullismo sportivo si aggiungerebbe quello del razzismo l’episodio è stato denunciato Social sia dalla squadra ASD Cesano Boscone Milano sia dallo stesso giocatore tu e un aereo della compagnia aerea afghana Ariana è precipitato nella provincia di ghazni nell’est del paese o funzionario locale ha riferito che le autorità hanno ricevuto alcune informazioni l’aereo è sotto il controllo dei talebani ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa