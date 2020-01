Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione per informazione dall’Italia dal mondo in studio Roberta Frascarelli regionali Ha vinto con circa 8 punti di vantaggio il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini che ha preso 1,6% contro il 43,7 della sua sfidante Lucia borgonzoni sostenuta dal centrodestra non ho cambiato idea avevo detto che sono appuntamenti elettorali regionali anche se per carità possiamo anche dare loro dei significati politici c’è stato sia inteso fare di questo appuntamento elettorale impropriamente un referendum contro Prodi governo Nazionale mi riferisco a Salvini lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi per il MoVimento 5 Stelle il voto in emilia-romagna è un po’ il risultato di movimento che non ha più67 io so dirlo alla sindaca di Torino Chiara appendino È da lì che dobbiamo ripartire aggiunge Nel senso che dobbiamo ritrovare l’orgoglio di appartenere alla comunità del Movimento ritrovandoci sui temi che ci uniscono oggi presento la discussione generale sulla prescrizione una proposta di Forza Italia a bollire la riforma Salvini Bonafede terremo coerenti la resa di fronte a processi eterni ci troverà sempre contrari domani si voterà confidiamo prevalga alla ragionevolezza nella maggioranza lo scrive su Facebook il coordinatore e vicepresidente della Camera Ettore vado a raccontare qualcosa di mio e a dare al mio album l’attenzione che merita Diodato torna al Festival di Sanremo per la terza volta la seconda Tra i Big con il brano fai rumore invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità che sarà contenuto nel nuovo album di inediti che vita meravigliosa in uscita il 14 febbraio per Carosello Records è del tuttodell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa