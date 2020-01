Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli le borse europee peggiorano ancora con i timori per gli effetti che provocherà il coronavirus all’economia globale nel vecchio continente in forte calo per compagnia è il lusso L’automobile e Milano e Londra Cesano il 2,2% Parigi meno 2,6 % Francoforte meno 2,5% apertura in calo per Wall Street sull’onda delle preoccupazioni legate alla coronavirus a cinese il Dow Jones perde il 149 % a 28556,94 punti Nasdaq il 2,19% Passiamo ad altro la banda dello spray accusata di essere responsabile della stragediscoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove nella calca provocata da struzzi sostanza urticante morirono 6 persone 5 minorenni una mamma ha chiesto di procedere con il previato dopo la richiesta della procura del giudizio immediato arrivata Un anno dopo i fatti gli avvocati dei sei indagati hanno avanzato in questi giorni la richiesta di procedere con il rito alternativo che permette di avere uno sconto di pena in caso di condanna oggi l’organizzazione Mondiale della sanità Ha dichiarato che rischio globale derivante dal coronavirus cinese è elevato a mettendo un errore nei suoi precedenti Rapporti in cui riferiva che il rischio fosse l’ultimo rapporto dell’organismo ONU diffuso domenica sera ha rilevato un rischio molto alto in Cina alto a livello regionale è alto a livello globalemolto dalla scomparsa del leggendario campione Kobe Bryant è morto a 41 anni nel disastro il suo elicottero il mondo del grande basket americano e a nulla sono servite le richieste di diversi team di rinviare le partite nel incidente aereo in cui ha perso la vita la star di Los Angeles da lei che sono morte altre 8 persone tra cui la figlia del cestista americano Gianna è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa