Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Roberta Frascarelli regionali in Emilia Romagna ha vinto con circa 8 punti di vantaggio il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini che ha preso il 51% contro il 43,7% della sua sfidante Lucia borgonzoni non ho cambiato idea avevo detto che sono appuntamenti elettorali regionali anche se per carità può anche dare loro dei significati politici ha detto il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi c’è stato Chi ha inteso fare di questo appuntamento elettorale impropriamente un referendum contro però il governo Nazionale mi riferisco a Salvini che esce così come grande sconfitto di questa competizione cittadini e lo hanno inteso come referendumil coronavirus affossa i mercati europei le borse del vecchio continente chiudono in forte calo con lo stoxx 600 L’indice che copre circa il 90% del mercato azionario europeo 2,3% e brucia è 208,61 miliardi di euro chi capitalizzazione concludono le contrattazioni in rosso Francoforte Parigi Londra e Madrid Leonardo Cazzaniga XVI certo di Mario del pronto soccorso di Saronno Varese è stato condannato all’ergastolo per 12 omicidi lo ha deciso la Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio altre 7 ore di camera di consiglio oggi l’organizzazione Mondiale della sanità Ha dichiarato che rischio globale derivante dal coronavirus cinese elevato a mettendo un errore nei suoi rapporti in cui intendeva che rischio ha poste moderato l’ultimo rapporto dell’organismo ONU diffuso domenica sera rilevato un rischio molto alto in Cina alto a livello regionale autoed è tutto Per ora grazie dalla redazione appuntamento alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa