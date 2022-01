Ultime Notizie Roma del 27-01-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazionali Coppola Giuliano Ferrigno elezione del presidente della repubblica oggi il quarto scrutinio con il quorum fissato nella maggioranza assoluta del plenum Fare 505 voti centro destra si è astenuta mentre il MoVimento 5 Stelle PDF liberi e uguali hanno votato scheda Bianca Questo permetterebbe di prendere altro tempo trovare un accordo nuovi incontri tra i partiti oggi per trovare L’intesa sul nome in una nota del centrosinistra si legge coerentemente con quanto chiesto il fatto nei giorni scorsi eri Confermiamo la nostra immediata disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes in grado di rappresentare tutti gli italiani nel frattempo in questa mutazione scheda Bianca Cambiamo argomento freddo e gelo in arrivo in Italia giorni della merla a rischio da varie settimane o un grosso campo di alta pressione oceanico l’anticiclone delle Azzorre ci regala un clima diciamo abbastanzal’alta pressione riuscirà a proteggere l’Italia anche per gran parte del weekend in cui avranno inizio in tre giorni della merla Dopodiché dovrebbe subire un temporaneo indebolimento per gli esperti fino a domenica 30 gennaio il tempo non subirà grossi scossoni Salvo per un rapido peggioramento venerdì sera sul Medio e basso Adriatico dove l’afflusso di aria più fredda provocherà qualche precipitazione nevosa anche sotto i 1000 metri lunedì 31 gennaio poi atteso l’arrivo di correnti umide dall’oceano venti di Libeccio è Scirocco pioggia su Emilia Romagna Toscana Umbria Lazio ma soprattutto anticiperà l’irruzione di aria artica attesa per martedì primo febbraio nel corso della giornata impetuosi Dai quadranti settentrionali superano da burrasca sui bacini centro-meridionali tempo peggiora rapidamente d’Abruzzo e Molise verso Lazio Sud Italia con precipitazioni a tratti molto intense ma soprattutto nevose a quote più basse fino a raggiungere i 500 metri in serata però parliamo del cavetto per l’una e mezza potremmo essere appena entrato in una nuova fase epidemica a seguito della predominanza della variante omicron per cui sembrerebbe che si stiala fine della pandemia ma te le benevole presumere un epilogo rapido scrivendo e mette la variante omicron è caratterizzata da un elevato numero di mutazioni una maggiore contagiosità seconda degli Studi da 2 a 4 volte maggiore rispetto alla Delta Ma omicron si traduce anche in un rischio ridotto di sviluppare i sintomi gravi Questo spiega ancora l’organizzazione Mondiale della sanità significa che essendoci molte più persone contagiate la pressione sui sistemi sanitari E comunque elevata Ma le cose potrebbero cambiare a breve una conseguenza dell’ alto tasso di vaccinazione unito al numero elevato di persone guarite a seguito di malattia lieve o moderata sta alzando molto livello di immunità della popolazione i dati suggeriscono che l’immunità acquisita Da quali giorni è più efficace nel prevenire la malattia grave almeno quanto quella da vaccinazione e forse anche più duratura grazie alla combinazione di questi fattori l’ondata di contatti che al momento sta mette sotto pressione sistemi sanitari di molti paesi inizia a mostrare segni di rallentamento era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa