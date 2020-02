Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono oltre 400 i contagiati dal coronavirus in 10 regioni d’Italia con 12 decessi cambia il criterio di test tamponi Turchia sintomi è stato a contatto con positivi vendita a Roma la copia cinese primi diagnosticato in Italia in auto isolamento il governatore Lombardo Fontana negativo ma con una collaboratrice positiva negli ospedali Lodigiani da oggi scuole chiuse per tre giorni in campagna stamani Senato informativa di una conferenza stampa con Di Maio l’Italia tra i paesi in difficoltà con il coronavirus ancora presto per decidere restrizioni collegamenti così Trump respinta dai due posti nei Caraibi una nave da crociera italiana l’Arabia Saudita Q Pellegrini a chi arriva da stati Già colpiti da coronavirus in Corea del Sud 335 nuovi casi sospese le esercitazioni militari congiunte Seul Washington in Cina altri 29 morti il dato più bassoa gennaio con te lascerò oggi dopo una settimana la cabina di regia in protezione civile per ricevere una cronaca palazzo reale di Napoli l’occasione il venticinquesimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia Summit della Pace ritrovata la grave crisi diplomatiche di un anno fa a campo e tradizionali dossier bilaterali di europei serve crisi coronavirus a rischiare di prendere prepotentemente il sopravvento sui lavori con 194 migranti a bordo Naviga verso Messina ma in una lettera al premier Conte il governatore Sicilia Musumeci avverte l’hotspot messinese non è idoneo alla quarantena oggi previsto il voto finale della giunta per le immunità del Senato sul caso Salvini opera che potrebbero slittare di È di 6 morti e diversi feriti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri non mi rifugio del Colosso molson Corsa 1000 Wiki nello stato americano settentrionale del Wisconsin un ex dipendente di trovarmi da poco licenziato entrato nella fabbrica ha fatto fuoco sui presenti con una pistola per poi togliersi la vita e le popolare autore americano Clive Cussler è morto all’età di 88 anni con i suoi romanzi d’avventura catturato lattemilioni di lettori oltre essere stato protagonista di spedizioni per trovare tesori persi negli oceani nel corso della sua prolifica carriera è stato autore e coautore di più di 80 litri vendendo oltre 100 milioni di copie nel Mondo Sport l’andata degli ottavi di finale di Champions la Juventus perde 1-0 in casa del leone decide il gol di tousart al 31esimo il Manchester City super invece devono il Real Madrid stasera e ritorno dei sedicesimi di Europa League Roma in casa di belgi del alle 20:41 l’Inter ospita I Bulgari del ludogorets longwood di Budapest allenatori italiani per il rischio coronavirus per il rugby Irlanda Italia del 7 marzo per il golf Edoardo Molinari e Galli in quarantena i nomi ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa