Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è un casino Abruzzo del turismo della Brianza è risultato positivo al primo test ma ora si attendono gli esiti degli esami dallo Spallanzani Trecate i sospetti invece Napoli sono oltre 400 i contagiati dal coronavirus in 10 regioni d’Italia e 12 decessi siamo pronti a usare gli spazi di flessibilità concessi dalle regioni di bilancio europeo in caso di eventi eccezionali come il coronavirus assicura il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ribadendo che serve risposta concertata livello europeo i conti 2019 strano migliori del previsto cambia il criterio di test per il virus tamponi solo a chi ha sintomo è stata a contatto con persone risultate positive è guarita Ma la coppia cinese che potrei primi casi diagnosticati in Italia in auto isolamento il governatore Lombardo Fontana negativo il test ma con una collaboratrice contagiata dal virus scuole chiuse per tre giorni in campagnainformativa di speranza che terrà una conferenza stampa con Di Maio e nel mondo della scuola il sindacato ANIEF stato escluso dalla riunione alla Ministero presidente del sindacato Marcello Pacifico dice chiudere tutte le scuole in tutta Italia almeno fino a metà marzo sentiamo Pacifico nella sede nazionale per decidere un poco Quali sono le modalità è ovvia evidente che sindacato vuole collaborare con le autorità pubbliche la civiltà dei due problemi del piacere della parte dei lavoratori di continuare a fare il loro lavoro in sicurezza nella tutela delle navi che rispettano la salute e dall’altra parte anche quello dei dirigenti sindacali che per questa ragione condividendo gli obiettivi del governo e delle autorità pubbliche abbiamo deciso di cercare di limitare di contenere la discussione di questo virusaddirittura a sospendere incontri per la ventunesima conferenza organizzativa dei regali della Nesquik e anche per udir sospendere di incontro sulle scuole insicure ripresi dovevamo sentire sentimenti adesso in questo momento è molto importante Devi farcela perenzione Ecco perché nelle zone in cui l’autorità pubblica che sia il Ministero che si mischiano i direttori regionali ai presidenti di regioni sindaci abbiano spesso le attività didattiche e addirittura abbiano chiuso come giusto che sia la situazione di sospendere apertura al pubblico degli sportelli e anche di sospendere le attività di assemblea sindacale l’impianto è a dopo è un momento dobbiamo essere ed avere crisi di panico dobbiamo collaborare tutti quanti per prevenire il più possibile la diffusione del contagio di questo virus è importante e quindiessere sereni continuiamo avere la nostra assistenza telematicamente on-line continueremo a recepire interagire con la Pubblica Amministrazione al fine di garantire che questo momento passi il prima possibile passerà il miglior modo per tutti i cittadini per tutti gli studenti per tutti i lavoratori della scuola italiana in Messico autorizza la nave da crociera meraviglia da fare dopo che ieri era stata respinta da due parti dei Caraibi per paura delle coronavirus al momento però non è stato possibile entrare in porto per le proibitive condizioni del tempo primi casi di contagio si registrano in Danimarca Romania detto Trump e dice che l’Italia è tra i paesi in difficoltà per il coronavirus Ma è ancora troppo presto per decidere su eventuali restrizioni ai collegamenti l’Arabia Saudita chiude i pellegrini E chi arriva da stati Già colpiti dalle infezioni in Corea del Sud 335 nuovi casi sospese le esercitazioni militari congiunte Seul e Washington Cina 433 nuovi casi altri 29 morti dato più basso da gennaio5 persone sono morte altre sette sono rimaste ferite stanotte a causa di un incendio in un edificio di Strasburgo lo hanno reso noto i vigili del fuoco della città in salvo invece almeno 23 persone e poi trasferiti in una palestra momento sono ancora Apri cause dell’incendio della c’era oggi dopo una settimana la cabina di regia in protezione civile per ricevere Macron al palazzo reale di Napoli l’occasione è il venticinquesimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia ambito della Pace ritrovata dopo le gravi crisi diplomatica di un anno fa accanto ai tradizionali dossier bilaterali dell’offesa la crisi coronavirus e rischiare di prendere prepotentemente il sopravvento sui lavori è sempre i primi giorni dalla data di Giulio regeni non potrei fare a meno di notare che c’era un contrasto tra gli ottimi rapporti con l’Egitto e lei Lusi vita delle autorità egiziane sul caso nonostante le pressioni lo ha detto in una audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di ricercatore del Cacciatore al Cairo Maurizio Massari e di 6 morti e diversi feriti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri in un birrificio del Colosso

