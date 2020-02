Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ed ha Roberta Frascarelli a via del Forte calo per Piazza Affari indice MIB cioè del 1,87% a 22994 punti l’allarme coronavirus in Messico autorizzato la nave italiana MSC meraviglia da trecare con melma le condizioni proibitive del vento che secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione sarebbe soffiando a 35-40 nodi per ora l’ho impegni sono la MSC meraviglia che era stata respinta da due Porti nei Caraibi in Giamaica e alle Isole Cayman per paura del coronavirus e ora al largo di cosmelli in attesa tempo migliori neutralità della Danimarca hanno annunciato oggi il primo caso ha cercato di coronavirus si tratta di un uomo che era rientrato dall’Italia con la sua famiglia ilfebbraio dopo aver trascorso una vacanza in una località turistica in Lombardia primo caso di coronavirus anche in Romania è stato trovato Infatti positivo al test il paziente in provincia di gorj nel sud-ovest del paese balsamico anche in Estonia è stato accertato il primo caso di coronavirus lo ha annunciato il ministro degli affari sociali e TV secondo quanto riportato dall’agenzia rotta a febbraio l’indice del clima di fiducia dei consumatori scende rispetto a gennaio invece per le imprese si registra un aumento loro vita che specificando che l’indagine si è conclusa prima che emergesse ora i primi casi italiani contagiati da coronavirus sul territorio nazionale di istituto Nel commento ai dati parla di 60 genere torna a peggiorare l’umore delle famiglie mentre le aziende recuperano un po’ di ottimismo anche quelli indicatore resta sotto la soglia certo vediamo cosa succederà così presidente do un’altrala risposta alla domanda se l’amministrazione statunitense valuti la sospensione dei collegamenti con i paesi più colpiti dal coronavirus come l’Italia eventuali decisioni sulla restrizione del viaggio nelle zone colpite saranno prese al momento giusto aggiunto trans e di 6 morti il bilancio definitivo della sparatoria in un birrificio del Colosso ma ho suntours a Milwaukee nello stato americano del Wisconsin sparare un dipendente licenziato dalla società un uomo di 51 anni che dopo la strage si è tolto la vita ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle ultime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa