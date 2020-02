Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli in Italia è coinvolto dall’epidemia del coronavirus lo 0,1% dei comuni le persone in quarantena rappresentano lo 0,09 percento della popolazione totale il territorio italiano in isolamento è lo 0,01 % da sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza all’associazione stampa estera lo staff della Farnesina scusa ai cronisti sala una mappa con questi numeri il Messico autorizzato la nave italiana MSC meraviglia da attaccare a Cozumel Ma le condizioni proibitive tempo che secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione sarebbe soffiando 35-40 nodi per ora lo impediscono il premier giapponese shinzo Abe hala chiusura di tutte le scuole elementari e medie superiori del paese a partire da lunedì 2 marzo per almeno due settimane per anticipare una diffusione a livelli allarmanti di Verona via rotta il provvedimento non riguarda Tuttavia il funzionamento degli asili nido Israele impedirà l’ingresso dei cittadini italiani nel paese con l’obiettivo di prevenire gli fondersi del coronavirus e lo hanno il Ministro degli Interni aria ed eri sottolineando che firmerà un decreto in questo senso non abbiamo scelta spiegato citato dai media il virus si è sparso in Italia è stato rinviato il voto della giunta per le immunità di Palazzo Madama tu l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms Lo ha comunicato all’aula alla presidente del Senato Elisabetta al termine della riunione della giunta per il regolamento il voto finale della giunta era previsto per oggi alle ore 16 fin dai primi giorni dalla scomparsa di Giulio regeni nonpotevi fare a meno di notare che c’era un contratto tra gli ottimi rapporti con l’Egitto l’elusività delle autorità egiziane sul caso nonostante le mie pressioni lo ha detto in una audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del ricercatore l’ex Ambasciatore al Cairo Maurizio Massari vediamo questa edizione con un’ultima di cronaca Caserta aveva deciso di troncare la relazione extraconiugale con la moglie del boss che l’ha ucciso con 6 colpi di pistola Sarebbe questo il movente dell’omicidio di Nicola Picone 26 anni ha ammazzato ad Aversa Caserta nel ottobre 2018 in carcere per l’omicidio è finita Rita Mango moglie di Valerio nappello ritenuto elemento di spicco del clan partenopeo dei Lorusso e attualmente è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

