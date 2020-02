Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli sono 528 le persone risultate positive ai testi sul coronavirus te l’ho detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del virus i morti sono 14 aggiunge anche che se stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’istituto superiore di sanità per l’ufficialità sono 37 invece le persone guarite Lombardi Borrelli ha reso noto inoltre che sono 282 i tamponi positivi inviati dalle regioni Alyssa e tutti sono stati confermati dall’istituto alla mezzanotte di ieri Italia è coinvolto dall’epidemia dei coronavirus allo 0,1% dei Famosi Milano non si ferma il sindaco Beppe Sala sta diffondendo uno spot perdare forza alla città di assenze degli alunni nei periodi di sospensione forzata delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico allo stesso modo l’anno scolastico comunque valido anche qualora non dovete raggiungere il minimo di 200 giorni previsti in quanto è di forza maggiore la pagina spiega inoltre che anche l’alternanza scuola lavoro come viaggi di istruzione è stata sospesa fino al 15 marzo questo è specificato nella pagina informativa predisposta dal Ministero dell’Istruzione per rispondere ai dubbi degli istituti ci sono troppi i senzatetto nel Regno Unito che da un decennio avanta dati macroeconomici sulla crescita del PIL e negli anni scorsi totale cresciuto lo ha messo oggi primo ministro conservatore Boris Johnson definendo l’emergenza totalmente inaccettabile lanciando presso la sede di che connection.it che ti occupa proprio di Homeless un’iniziativadelle governo il piano prevede lo stanziamento extra di 236 milioni di sterline per aiutare coloro che vivono per strada il primo trimestre 2020 registra Una contrazione del PIL dello 0,3% portando l’Italia in recessione tecnica due trimestri consecutivi disegno meno da quartiere cerchione dal 2009 lo scenario molto probabile delineato da in un rapporto aggiornato dopo lo scoppio dei casi di coronavirus in Nord Italia ed è tutto Per ora grazie della sposa appuntamento alle prossime foto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa