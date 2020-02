Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus e un’apertura in Italia è coinvolto dall’epidemia lo 0,1% dei comuni le persone in quarantena sono lo 0,0 89% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento lo 0,01 % ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordando che tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti il capo della Farnesina espresso preoccupazione per le tante notizie errate che girano all’estero che stanno danneggiando l’economia e alla reputazione della nostra comunità scientifica che sta affrontando in maniera brillante la situazione inoltre di c’è qualche sciacallo su mascherine Gialle verrà punito il ministro Gualtieri assicura pronti ad usare gli spazi di flessibilità concessi dalle regole di bilancio Ué in caso di eventi eccezionali come il coronavirus e aumenta in quanto il bilancio del commissario bordellipomeriggio sui positivi al coronavirus 528i contagiati 474 in assistenza 278 in isolamento domiciliare 159 ricoveri con sintomi e terapia intensiva ci sono anche 37 kg di Lombardia numeri destinati ad aumentare molto probabilmente fa sapere Borelli la prefettura di Lodi sta utilizzando intanto la ripresa del lavoro parziale per alcune aziende che ne hanno fatto richiesta all’interno della zona rossa del Lodigiano codice Vittorio Borelli segretario Confartigianato di Lodi in totale 14 morti in auto isolamento il governatore Lombardo Attilio Fontana negativo il test una sua collaboratrice contagiata il golfista Lorenzo galli e negativa al test con Edoardo Molinari rientra nel film dell’oman Open rinviato il voto della giunta delle immunità di Palazzo Madama sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms perché il senatore leghista Luigi augussori è in quarantena volontario E via libera dal Messico la nave MSC meraviglia per l’attracco in Messicodue parti dei Caraibi per paura delle coronavirus proteste dei residenti primi casi in Danimarca Romania di Estonia altre due persone positive nel Regno Unito 15 contagiati nel paese Trump dichiara È presto per decidere restrizioni verso l’Italia ai Pellegrini che arriva da stati Già colpiti dal virus in Corea del Sud si moltiplicano i casi si ispirano i 2000 sospese le esercitazioni militari Washington in Cina 433 Modica di altri 29 morti Stoppa la fiera degli orologi di Ginevra è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa