Ultime Notizie Roma del 27-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno giovedì 7 febbraio Basel informazione emergenza coronavirus in apertura in Italia è coinvolto dall’epidemia lo 0,1% dei comuni le persone in quarantena solo 0,0 89% della popolazione totale e territorio italiano in isolamento allo 0,1% lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordando che tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti che siamo della Farnesina presso preoccupazione per le tante notizie errate che girano all’estero che stanno danneggiando l’economia e la reputazione della nostra comunità scientifica che sta affrontando in maniera brillante la situazione dice Inoltre qualche sciacallo mascherine gel verrà punito ogni tanto il bilancio aumenta circa 600 i casi positivi parliamo del bilancio ufficioso che ogni regione verifica di Ora in ora destinati ad aumentare Molto probabilela prefettura di Lodi sta utilizzando la ripresa del lavoro parziale per alcune aziende che ne hanno fatto richiesta all’interno della zona rossa del Lodigiano codice Vittorio Borelli segretario Confartigianato di Lodi in totale 14 morti in auto isolamento il governatore Lombardo Fontana negativo al test una sua collaboratrice contagiata intervista Lorenzo galli e negativa al test con Edoardo Molinari rientra nel fil dell’umana ho inviato il voto della giunta delle immunità di Palazzo Madama sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della Open Arms perché il senatore leghista Luigi augussori è in quarantena volontaria il governo britannico di Boris Johnson è pronta ad abbandonare il negoziato sulle relazioni future e post-brexit con lui anche a giugno dentro Allora non emergeranno prospettive di un accordo con gli ho detto ai Comuni il ministro Michael Bublé rimarcando che la transizione finirà il 31 dicembre senza proroghe l’uva usato toni duri dicendosi ottimista su una possibile Intesa commerciale a zero darsi ma insistendo anchesovranità britannica i diritti dei suoi cittadini vengono prima per il governo Londra rifiuti all’allineamento ad alcuna legge Unione Europea dopo la fine della transizione post brexit incluso più tasse immigrazione sulla intende gestire le sue acque come uno stato sovrano annunciato Google è tutto grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa