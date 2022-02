Ultime Notizie Roma del 27-02-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra Ucraina Russia di legazione di mosca è Kiev in Bielorussia per i colloqui della negoziazione arrivare per primi russi che già questa mattina come annunciato dal Cremlino erano presenti nel paese con una delegazione che comprende tra gli altri rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Difesa la decisione di Kiev di inviare una delegazione arrivato invece dopo la notizia della telefonata Tra il presidente ucraino Denise Chi è il presidente bielorusso lukashenko dopo l’invito di oggi alle carte in Bielorussia per i colloqui il presidente zelensky aveva Tuttavia ha rifiutato l’offerta di negoziare nel paese dal quale ancora questa mattina erano stati lanciati i missili all’indirizzo dell’Ucraina certo vogliamo la pace vogliamo incontrarci vogliamo la fine della guerra Varsavia e Bratislava Budapest Istanbul Baku queste le città che abbiamo offerta la parte Rossa aveva detto se rischi qualsiasi altra città va bene qualsiasi paese dove missili non volano intanto l’Italia chiude lo spazio aereo a Mosca e quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi tutta lui che chiuda lo spazio era la Russia scrive sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Che mattinata annunciato una reazione immediata di 110 milioni a chi è questa decisione per la Germania che ha chiuso il suo spazio aereo voli russi risposta di invasione dell’Ucraina abbiamo decisamente argomento freddo e gelo in arrivo il maltempo invernale si fa ancora sentire sui Centro Sud dell’Italia con neve in Appennino fortemente piogge sparse clima invernale fino all’inizio di Marzo con un nuovo impulso di aria artica tra la fine di lunedì è la giornata di martedì e possibilità di fiocchi di neve fin sulle coste sulle regioni del versante Adriatico delle Marche fino alla pugliaa serviranno ancora Pretty imitazioni sparse nevose fino a 400 200 m domani il tempo tenderà a migliorare anche sul medio basso Adriatico sul basso Tirreno di lunedì è la giornata di martedì Un nuovo impulso di aria artica ancora tu fredda e raggiungerà tutta l’Italia fiocchi di neve quasi sulle coste tra Abruzzo Molise Puglia centro-settentrionale in seguito già da metà settimana le temperature torneranno velocemente a risalire III valori normali per il periodo di tempo nel complesso tranquillo e senza principi è tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa