Ultime Notizie Roma del 27-02-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha nel primo piano quarto giorno di guerra in Ucraina inizia con una notte di pesanti bombardamenti dalla Russia sulla città di Kiev aeroporto gli obiettivi come depositi di carburante in caso di poco dopo 12:00 l’agenzia button la notizia più temuta Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo che combatte anche nel resto del paese all’alba le forze russe sono entrate nella seconda principale città Ucraina dove c’è un battuto in strada dopo mezzogiorno il governatore ha comunicato che le forze armate ucraine hanno ripreso il controllo e hanno cacciato le truppe russe l’ultima notte è stata Brutale le truppe hanno attaccato zone abitate da civili dove non ci sono infrastrutture militari ha detto il presidente ucraino zielinski il sindaco di chi appoggia comunicato che 9 civili sono stati uccisi o risultano dispersi nella capitale e tra vittime e tra le vittime c’è anche un bambinoil sindaco aggiunto 4 vittime note 1830 dei Combattenti sono 106 le persone rimaste ferite tra cui 47 civili la Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati lanciarazzi minacciato una larga offensiva intanto l’Italia chiude lo spazio aereo a Mosca e quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi tutta l’ue chiuda lo spazio era la Russia scrive sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Che mattinata annunciato una reazione immediata di 110 milioni a chi è testa decisione per la Germania che ha chiuso il suo spazio aereo voli russi risposta di invasione dell’Ucraina ora cambiamo decisamente argomento freddo in arrivo il maltempo infernale si fa ancora sentire sui Centro Sud dell’Italia con neve in Appennino fortemente piogge sparse clima invernale fino all’inizio di Marzo con un nuovo impulso di aria artica tra la fine di lunedì la giornata di martedì e possibilità di fiocchi di neve più sulle cozze sulle regioni del versante Adriatico Dalle Marche fino alla pugliaa serviranno ancora precipitazioni sparse nevose fino a 400 600 m domani il tempomigliorare anche sul medio basso Adriatico sul basso Tirreno però sera di lunedì e la giornata di martedì Un nuovo impulso di aria artica ancora tu fredda e raggiungerà tutta l’Italia fiocchi di neve fin quasi sulle coste tra Molise e Puglia centro-settentrionale in seguito già da metà settimana le temperature torneranno velocemente a risalire III valori normali per il periodo e con un tempo nel complesso tranquillo e senza precipitazioni è tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa