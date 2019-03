Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la concessione della cittadinanza italiana la mia dammi due giudice di origini nordafricane che hanno dato l’allarme dal bus sequestrato ieri via libera di Salvini come se fossero miei figli hanno dimostrato di aver capito i valori di questo paese ha detto il Ministro dell’Interno Sono felice di averlo convinto a ferma di maglia il giorno più bello della mia vita ha detto ora mi dopo aver incontrato anche la nazionale Azzurra e sono proseguiti anche stanotte lanci di razzi Raid aerei tra Gaza Israele vita via ferma il pieno sostegno di Tel Aviv alla sua sicurezza dice Moavero conoscevano i miei mi hanno sostenuto da Save the Children è stato colpito da un attacco aereo che ha provocato 7 morti 4 bambini otto i feriti due dispersi golan il Giappone agli Stati Uniti intendo inviare osservatore insieme atterraggio di emergenza Ieri per un Boeing 737 Max 8 in Florida serio non trasportava passeggeri ha avuto un problema a un motore da giorniAir Italy dello stesso tipo bloccato all’aeroporto del Cairo per disposizioni seguite due disastri ieri intanto l’idoneità di Google Maps 8 buone notizie per i consumatori grazie alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia D’Aprile le tariffe di luce e gas diminuiranno significativamente nel secondo trimestre delle 2019 le famiglie potranno contare su un calo delle bollette delle del 8,5% e del gas del 9,9 il parlamento europeo ha approvato con 348 570 4937 le nuove norme europee sul copyright che consentiranno a creatori di tori di notizie di negozi e non è il tuo compenso coi giganti del web tra in lega e Movimento 5 stelle a favore PD e Forza Italia Ieri ho provato anche una risoluzione legislativa con la quale il sostegno dal 2021 della passaggio da ora solare a legale in chiusura Italia bene anche nel secondo match di qualificazione euro 2020 A Parma gli azzurri dilagano 60 condizionata BMWdelle sempreverde Quagliarella E secondo gol consecutivo in nazionale per il giovane Kane la Spagna vince 2-0 a Malta Svizzera Danimarca e Norvegia Svezia finiscono 33 si torna in campo l’Italia sfiderà Grecia Bosnia Ronaldo turno oggi a Torino dopo l’infortunio col Portogallo per le amichevoli Repubblica Ceca Brasile finisce 13 Marocco Argentina 0 a 1 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa