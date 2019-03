Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio inverno mite più contrazione dei prezzi all’ingrosso significa Maxi calo delle bollette di luce e gas dal primo di aprile in base all’ultimo aggiornamento dell’autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato si potrà contare su un netto ribasso del 8,5% per le bollette della luce del 9,9% del gas Cambiamo argomento un Boeing 737 Max 8 della southwest Airlines è atterrato a Orlando in Florida in sicurezza dopo aver dichiarato un’emergenza per un problema al motore o reso noto le autorità americana della versione fa cronaca la regione Veneto ha deciso di autorizzare i direttori generali delle ASL a tempo determinato medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza Qualora non vi fosse disponibilità di medici sul mercato l’annuncio della delibera approvata ieri in Giunta è stato dato dal governofinché non sarà risolto il problema a Monte cioè quello delle scuole di specializzazione abbiamo deciso di adottare questa delibera ombrello anche per garantire i direttori dal punto di vista giuridico Andiamo a Crotone neonato morto trovato nel giardino dell’abitazione era stato sotterrato ed emerso dal terreno durante alcuni lavori Antonello Troya acido nel giardino di un’abitazione è stato trovato il corpo di un neonato nei primi accertamenti è emerso che il neonato è stato sotterrato di emesso dal terreno durante alcuni lavori il giardino in cui è stata scoperta di pertinenza di una casa in cui vive un anziano a trovare il cadavere del neonato e della badante anziana mentre effettuava alcuni lavori in giardino una delle ipotesi che vengono presi in considerazione dai militari della compagnia di Cirò Marina che stanno svolgendo e che seppellire il neonato possa essere stata una delle badanti per lo più straniere che si sono succedute nell’attività di assistenza anziana che abita in quella casa nel dargli i soldi della procuraCrotone dell’autopsia si potrà stabilire Da quanto tempo il neonato fosse stato sotterrato Italia Liechtenstein 600 sensi Verratti doppietta di Quagliarella chine pavoletti azzurro in vetta al girone di qualificazione con 6 punti gli azzurri passano in vantaggio al XVII poi il raddoppio al 32esimo terza e quarta rete su rigore entrambe firmate da Quagliarella alla 35a 49esimo nella ripresa per età di Kim al 69esimo e polipi al 76esimo era l’ultima notizia buona giornata e buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

