Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ordinanza di custodia cautelare domiciliare stata notificata la professoressa di 31 anni accusata di atti sessuali con minore al centro di un’inchiesta della Procura di Prato sulla foto per lei è un quindicenne quale dava ripetizioni private il ragazzino come dimostrato dalle esame del DNA è anche padre dell’ultimo figlio della donna nato lo scorso estate secondo quanto riferito da uno dei regali della trentunenne è stato notificato stamani anche un avviso di garanzia al marito accusato di alterazione di stato creato che ti apri e chi altro lo stato civile di un neonato organizzando un grande evento a Milano con tutti gli alleati europei della lega per proporre una riforma dell’Unione lo fa sapere il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini in un colloquio con la stampa nel quale attacca ancora la Francia mi pone rigide regole agli altri ma è la prima a infrangere il caos b&b opera del tentativo di Sarkozy di sostituire le Nikon Total la scommessavicepremier che dopo le elezioni europee del 26 maggio finisca l’alleanza tra popolari e socialisti e Siani surrealisti a determinare i nuovi equilibri del parlamento della commissione una ventina di movimenti con cui proporre tutti insieme dall’Italia una nuova Europa delle Nazioni il parlamento europeo ha approvato le nuove norme europee sul copyright che consentiranno aceto rivenditori di notizie di negoziare un equo compenso con i giganti del web nodi lega Movimento 5 stelle a favore Partito Democratico e Forza Italia grande giornata per la cultura Europa secondo Ricardo Franco Levi Presidente dell’Associazione italiana editori grande vittoria per la stampa in Italia ferma il presidente degli editori di giornali europei Carlo Perrone Wikipedia torna in chiaro esito segnato nonostante le proteste di milioni di cittadini Google la Direttiva è migliorata non porta comunque incertezza giuridica i danni sulle economie cretina IVG europei lega Movimento 5 Stelle sull’aborto non c’è alcuno spazio per interventi previsioni della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza il principio di autodeterminazione e sancito dalla4 non può essere travolto a firma la ministra del MoVimento 5 Stelle eletti commentando La proposta della Lega polemiche inesistenti Taglia corto Salvini noi tuteliamo le famiglie italiane ma divorzio a parità di diritti tra donne e uomini non sono in discussione interviene anche Di Maio parlare della 194 non ha senso un falso problema inutile discutere su queste cose È evidente che parliamo di una legge indiscutibile la lega ha presentato una proposta di legge per rendere adottabili tethys un obbrobrio giuridico che ci riporta ai tempi antichi e per usato vicepresidente della Camera la visita ieri di Papa Francesco in Campidoglio il saluto alla cittadinanza di Roma dalla Loggia del palazzo senatorio e quello rivolto nella sala della protomoteca una rappresentanza di dipendenti Capitolini sono gli ultimi discorsi che hanno scandito la visita di Papa Francesco sentiamo per tutta la mia vicinanza spirituale e il mio incoraggiamento ad essere ogni giorno Artigianidi fraternità e solidarietà e questo è il compito di un cittadino artigiano di fraternità e solidarietà come tanta gente in tutto il mondo anche voi cittadini di Roma siete preoccupati del benessere e dell’Educazione dei vostri figli mi sta a cuore il futuro del pianeta è il tipo di mondo che lasceremo alle generazioni future ma oggi e ogni giorno vorrei chiedere a ciascuno di voi secondo le proprie capacità di prendersi cura l’uno dell’altro di stare vicini gli uni agli altri di rispettarmi a vicenda così incarnata in i valori più belli di questa città cioè una comunità unita che vive in armonia che agisce Non solo per la giustizia ma in uno spirito dinati in ospedale a Serra San Bruno Vibo Valentia ispezione dopo un caso di Salma bloccata a causa della centrale guasto Antonello Troya carenze igienico strutturali sono stata via dell’ospedale di Serra San Bruno nel corso di un controllo straordinario di natura infettiva eseguito dai carabinieri del NAS di Catanzaro della compagnia di spedizione è stata disposta dopo che lo stesso ospedale e la denuncia per il caso della salma di una paziente rimasta bloccata per ore nel reparto in cui è avvenuto il decesso a causa della rottura dell’ ascensore il Certamente Dinazzano interessato dalla struttura ospedaliera le criticità strutturali riscontrate detto in un comunicato dell’arma sono addebitabili al Vetusto immobile in cui Hospital ospedale risalente agli anni 70 al controllo verranno segnalati alle competenti autorità alcuni dirigenti funzionari e medici per le rispettive

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa