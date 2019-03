Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta tre gruppi criminali legati alla famiglia Santapaola Ercolano che gestivano una piazza di spaccio nel Popolare rione di San Giovanni Galermo di Catania sono stati disarticolati dalla polizia che ha arrestato 24 persone nei loro confronti il gip su richiesta della procura Distrettuale emesso un’ordinanza cautelare che ipotizza a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di droga Con l’aggravante mafiosa di aver favorito Cosa Nostra indagini della squadra mobile del commissariato di polizia Hanno accertato che la piazza di spaccio era all’interno di un complesso di edilizia Popolare atterraggio di emergenza di un Boeing 737 Max 8 della southwest Florida l’aereo che non trasportava falseEra diretto in California dov’è la compagnia aerea raccogliendo parte dei suoi Boing 737 era appena partito da Orlando l’equipaggio spiega la Federal Aviation ha lanciato l’allerta pochi minuti dopo il decollo sembra per un problema di un motore ed è tornato indietro sull’episodio stanno indagando le autorità resta elevata la tensione tra Israele Mazda dopo che nella notte due ragazzi sono stati lanciati dalla strizza verso la vicina città israeliana di ascalon i sistemi di difesa sono riusciti ad intercettarli la versione Diana da parte sua ha colpito un campo di addestramento militare di a Masara fa su di Gaza notizia notizia di vittime di ieri ha inoltrato rinforzi militari a ridosso delle buone notizie per i consumatori in base all’ultimo aggiornamento dell’autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato dal primo Aprile le tariffe di luce e gas diminuiranno significativamente dopoci raggiungi nel 2018 Come già in parte registrato nei primi tre mesi del 2019 anche nel secondo trimestre dell’anno la famiglia ti potrà contare su un calo delle bollette dell’elettricità, 5% del gatto del 9,9% le riduzioni spiega all’autorità sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia la borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno malgrado alla chiusura in rialzo a Wall Street e con i timori degli investitori ancora presenti su una recessione dell’economia globale in base ai segnali evidenziati dal mercato obbligazionario l’indice di riferimento Nikkei Segna un ribasso del 0,33% lasciando sul terreno 71 punti sul mercato dei cambi lui viene su dalla un livello di 110,40 e ha 124, €50 ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa