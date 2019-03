Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Confindustria dare le previsioni per il 2019 vedono Italia ferma sulla quale pesano anche una manovra poco rientrata la crescita il progressivo crollo della fiducia delle imprese per gli industriali quest’anno la domanda interna risulta era per me una recensione potrà essere visitata solo grazie all’espansione della domanda a destra e se il reddito di cittadinanza e quota 100 daranno un contributo se pur esiguo alla crescita e allo stesso tempo hanno contribuito al rialzo dei tassi sovrani della fiducia con un impatto negativo sulla crescita Sul fronte dei lavori Inoltre non c’è un’inversione di tendenza del governo ipotecati I conti pubblici non ci sono scelte indolori averti infine Confindustria sottolineando il video tra rincaro IVA per salire in deficit pubblico al 35 benefici dell’Italia sotto controllo ma dobbiamo tagliare il debito lo ha affermato il ministro dell’economia Giovanni Tria al Forum di boao in Cina non possiamo avere una stretta alle nostre politichecausa della recessione aggiunto per il governatore di bankitalia Visco in Italia sono urgenti interventi volti a contrastare più efficacemente rallentamento economico al momento della povertà ma per creare opportunità di lavoro sta le misure tradizionali di tipo redistributivo devono affiancarsi riforme strutturali e occorre assicurare la stabilità finanziaria avendo una strategia Chiara è credibile per la riduzione del debito si aspetta la crescita dell’eurozona ritorni gradualmente o ritmo vicino al tuo potenziale mi rimangono orientati al ribasso per questo motivo la nostra politica monetaria rimarrà accomodante rispondere a qualsiasi cambiamento nelle prospettive di inflazione l’ho detto per evidente della BCE Mario Draghi spiegando che non siamo a corto di strumenti per dentiera nostro mandato la bici e in particolare sta osservando un peggioramento persistente della domanda estera ma non ancora contagia quella interna nell’ultimo anno si contano 2047 detenuti in più nelle carceri italiani con un andamento crescente preoccupante questo momento si riverbera sulle condizioni di vita interne sul sovraffollamento chePechino lo evidenzia il garante nazionale delle persone detenute Mauro Palma nella relazione al parlamento ricorda che vale per tutti il diritto alla dignità personale la propria integrità psicofisica E ammonisce chi si merita sempre riconoscimenti rispetto la percezione di insicurezza aggiunge non può costituire Il criterio informatore di norme non possiamo tradire se milioni di persone che hanno firmato per bloccare l’articolo 5 milioni di britannici che hanno manifestato per un voto popolare e la maggioranza crescente di persone che vuole restare nell’Unione Europea queste persone devono avere la sensazione di essere rappresentati dall’Unione Europea perché sono europei l’ho detto il Presidente del Consiglio Europeo Donald e il coordinatore della camera sulla brexit Diversion Start commenta insieme per il ritorno della Gran Bretagna nell’Unione Europea è stato Man On way ex presidente dell’interpol è accusato in Cina di gravi violazioni di legge disciplina tra abuso di potere e corruzione lo annuncia la commissione centrale per la disciplina e le ispezioni delcomunità cinese secondo cui è stata decisa Inoltre la sua espulsione dal PC e l’appuntamento da tutti i ruoli pubblici ma era stato fermato a Pechino a fine settembre 2018 le autorità avevano poi confermato tutto il latte con ordinanza di custodia cautelare domiciliari è stata notificata la donna di 31 anni accusata di atti sessuali con minori al centro di un’inchiesta della Procura di Prato Sul rapporto tra lei e un quindicenne al quale dava ripetizioni private dal quale ha avuto un figlio notificato anche un avviso di garanzia al marito accusato di alterazione di stato un reato che si applica chi altera lo stato civile di un neonato treno. a riavviare entro 12 i colloqui con Nissan per arrivare a una fusione delle due case automobilistiche Gialle a te poi acquistare un altro gruppo con Fiat Chrysler che sarebbe uno dei bersagli preferiti lo riporta il Financial Times citando diverse persone conoscenza dei piani il piano è parte di una nuova strategia adottata dopo l’arresto del numero 1 di Reno Carlos gol e la nomina di Jean Dominique senard alla guida del board era l’ultima notizia Buon proseguimentolinea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa