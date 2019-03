Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per tenere ferma la nave a un’ingiustizia perché lo fanno per farli annegare così risposto Papa Francesco al giornalista spagnolo Forbi e bolle alla domanda se sapesse che nel porto di Barcellona è stata bloccata alla Nave di Open Arms riferisce il giornalista di avvenire.it lo ha incontrato il 22 marzo a Roma Nelle colloquio di oltre un’ora il papà sugli abusi sessuali di religiosi ruolo delle donne nella chiesa la memoria storica la disuguaglianza I migranti e rifugiati l’intervista andrà in onda domenica 31 marzo sulla TV spagnola le minacce cibernetiche sono destinati a crescere esponenzialmente con lo sviluppo del 5G con cui la superficie di attacco si amplia in progressla geometrica lo ha detto il garante della privacy Antonello Soro parlando all’uscita della sua audizione alla Valletta in questa prospettiva aggiungere solo la depressa nei mesi scorsi per la presenza delle aziende cinesi in questo settore strategico con i turchi formativi Che inevitabilmente Ne conseguono svolta nell’inchiesta di report su 5 viadotti autostradali nata Dalle indagini sul crollo del ponte Morandi tra gli indagati in zona Michele donferri Mitelli responsabile nazionale delle manutenzioni di autostrade l’amministratore delegato di società controllata del gruppo Atlantia che si occupa delle manutenzioni che non venga genera deflagrata fino a gennaio con gli pressione nel registro degli indagati 12 persone tra tecnici e ingegneri dispera e alcuni vertici del tronco pugliese delle autostrade siamo a 3 mesi dall’arrivofinale da qui a quella data cerchiamo il più possibile di essere compatti evitare qualsiasi tipo di polemiche o iniziative individuali poi dal 25 giugno ci incontriamo ci vediamo Facciamo quello che volete per poche settimane Però cerchiamo di mantenere questo tipo di filosofia lo dice il presidente del CONI Giovanni Malagò Rivolgendosi ai membri del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico parlando della candidatura di Milano Cortina ospitale i giochi invernali del 2026 Valentino Rossi in pista in Argentina è il primo pensiero va alle condizioni meteo Speriamo di avere buone condizioni di pizza su Subito questo weekend perché è sempre fondamentale In secondo luogo Speriamo che quest’anno ci sia bel tempo aggiungere il dottore in una dichiarazione riportata sul sito della Yamaha è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa