Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i consigli di tutti ma in questo caso mi sono convinto da solo prendendo il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando le parole di Luigi Di Maio che aveva detto di averlo convinto a concedere la cittadinanza a rami ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di crema siano stati da qualcuno per fare battaglia politica ha detto il ministro il Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk ha affermato nel Consiglio Europeo della scorsa settimana a Bruxelles non è stato lui prima delle elezioni europee ed è molto probabile che ci incontreremo ad aprile per discutere di brexit e sicuramente ha Silvio in Romania il 9 maggio per discutere la nostraa lungo termine dell’Unione Europea Ministro della Difesa dell’Unione Sovietica Dimitri auto per 94 anni è stato condannato in contumacia a 10 anni di carcere per crimini di guerra e crimini contro l’umanità al tribunale di vino se lo ha giudicato responsabile degli eventi del 13 gennaio 1991 quando le truppe sovietiche calcio la torre della televisione della capitale dopo che la Lituania Aveva dichiarato l’indipendenza da Mosca nel marzo 1990 il Raid costa la vita a 14 CV e c’è più di 600 feriti lo riporta alla testata Medusa un’equipe dell’ospedale Gaslini ha salvato da morte certa una bambina di 10 anni affetta da cardiopatia congenita grave malformazione polmonare realizzando un autotrapianto polmonare prima volta sul paziente pediatrico I medici hanno inventato una strategia innovativa prima annoPratola Ponte la vita del cuore e poi quella dei polmoni con l’assistenza di Alcamo e quattro interventi ad altissima complessità La paziente è una bambina di 10 anni di Varese nata da una gravidanza gemellare affetta da una grave e complessa cardiopatia congenita che da una ipoplasia del circolo arterioso polmonare di destra ha spiegato Andrea Moscatelli direttore della rianimazione del Gaslini oggi dopo 65 giorni vissuti collegata a Lesmo il dispositivo salvavita che sostituisce la funzione di cuore polmoni La bambina è tornata a casa con la prospettiva di poter riprendere a crescere e a vivere una vita soddisfacente sono tre i reati contestati alla trentunenne di Prato arrestata oggi nell’ambito dell’indagine che cerca la luce sulla vicenda di una relazione sessuale che la donna avrebbe avuto con un minorenne Oltre agli atti sessuali con minore la stessa fattispecie di reato che viene contestato anche prima che la vittima con TwitterMi sa che la violenza sessuale per induzione secondo quanto riferito al procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi infatti la donna avrebbe minacciato il ragazzino che non voleva più avere rapporti sessuali la donna è stata arrestata questa mattina ai domiciliari per pericolo di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento delle prove in centro studi di Confindustria vede l’Italia per mezz’ora le previsioni per il 2019 pesano anche una manovra di bilancio poco orientata alla crescita aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono sui titoli pubblici italiani progressiva crollo della fiducia delle imprese rilevato da marzo dalle lezioni in poi e gli investimenti privati sono per la prima volta in calo dopo 4 anni di risalita è tutto alla redazione Grazie per averci

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa