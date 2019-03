Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale per l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione Confindustria Zero le previsioni per il 2019 vede Unitalia ferma sulla quale pesano anche una manovra poco orientata alla crescita per il progressivo della fiducia delle imprese industriali quest’anno la domanda interna risulterà ferma è una recensione potrà essere vietata soltanto grazie all’espansione della domanda estera il governo ha fatto i conti pubblici e non ci sono scelte indolori tra rincaro IVA o far salire il deficit pubblico al 3:30 % spiegano industriali reddito di cittadinanza e quota 100 contribuito al rialzo dei tassi sovrani al calo della fiducia con un impatto negativo sulla crescita continua Confindustria colpa di lega 5stelle Taglia corto tajanie ti verranno proposte misure per lo sviluppo sostenibile Salvini ricevendo al Viminale alcuni dei ragazzi ai Carabinieri intervenuti a San Donato Milanese ha detto di aver avuto la disgustosa sensazione che ragazzini di crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica E a proposito del libro la cittadinanza italiana per due di loro ha chiarito di averlo deciso da solo prendendo il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non a capocchia ha detto Salvini intanto I magistrati della procura di Roma ritengono che nella vicenda di Nave Sea Watch che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa si possa prefigurare il reato di sequestro di persona un fascicolo contro ignoti è stato inviato alla Procura di Siracusa Papa Francesco parla di ingiustizia per il blocco delle navi o n g perché lo fanno per farli annegare dice il pontefice L’intesa sull’autonomia raggiunta con il governo deve essere portata in Parlamento poi venire ha provatovice presidente della Lombardia Attilio Fontana quest’oggi Non credo possa essere emendata una proposta nata tra due soggetti uno dei quali non può nemmeno prendere parte alla discussione ha detto che ha parlato anche della TAV che si deve realizzare a tutti i costi se fosse necessario che sono pronto a promuovere un referendum regionale ha detto il presidente della Lombardia di custodia cautelare ai domiciliari notificata alla donna di 31 anni accusata di atti sessuali con minore al centro di un’inchiesta della Procura di Prato Sul rapporto tra lei e un quindicenne al quale ripetizioni private dal quale ha avuto anche un figlio notificato anche un avviso di garanzia al marito accusato di alterazione di stato un reato che si applica chi altera lo stato civile di un neonato della relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

