Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con formazione ipotesi dirottamento di un Mercantile a renderlo noto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti Ora invece sta dirigendosi a nord di Malta o Lampedusa non siamo più e soccorsi sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare con migranti che hanno dirottato il Mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa Libica sappiano che l’Italia la vedrà col cannocchiale ha detto il ministro Salvini intanto I magistrati della procura di Roma ritengono che nella vicenda di Nave Sea Watch che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa si possa prefigurare il reato di sequestro di persona un fascicolo contro ignoti è stato inviato alla Procura di Siracusa Papa Francesco parla di ingiustiziablocco delle navi o n g perché lo fanno per farli annegare dice il pontefice colleghi per dell’ospedale Gaslini ha salvato da morte certa una bambina di 10 anni affetta da cardiopatia congenita è grave malformazione polmonare realizzando un auto trapianto polmonare prima volta su un paziente pediatrico I medici hanno tentato una strategia innovativa prima hanno recuperato la funzionalità del cuore poi quella dei polmoni intervento straordinario quello avvenuto all’ospedale pediatrico Genova la procura di Roma attende una risposta dall’autorità keniote alla richiesta di una rogatoria internazionale In relazione alla vicenda di Silvia Romano la volontaria milanese di 23 anni rapita il 20 novembre scorso mentre si trovava nel villaggio di chakama a Piazzale Clodio Si indaga per sequestro di persona per finalità di terrorismo gli inquirenti chiedono di poter condividere gli elementi di indagine acquisitistruttura locale in particolare le testimonianze l’attività svolta per trovare gli autori del rapimento andiamo oltre manica al governo britannico ha formalmente rigettato la petizione in favore della revoca dell’articolo 50 e quindi della brexit che si è conclusa con il sostegno record dei 5800000 firme e che sarà discussa lunedì in Parlamento numero considerevole ha riconosciuto il Ministero per la brexit Ma che non cancella la volontà maggioritaria proliv espresso nel referendum del 2016 da 17,4 milioni di elettori nella permetta politica del governo di onorarne il risultato è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

