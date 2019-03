Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi studio Mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti in mare è stato dirottato e ora sta dirigendosi verso Malta o Lampedusa sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare con grandi che hanno dirottato il Mercantile che è arrivato a 6 miglia dalla costa Libica Italia la vedranno col cannocchiale queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che questo oggi ho ricevuto al Viminale ragazzine della busta di San Donato Milanese alcuni Carabinieri intervenuti in azione ha avuto la disgustosa sensazione che ragazzini di crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica ha detto il leader della Lega Salvini economia Confindustria Zenale previsioni per il 2019 vede Unitalia ferma sulla quale pesano anche una manovra pocola crescita il progressivo crollo della fiducia delle imprese per l’industria lì nel 2019 la domanda interna risulterà ferma è una recensione potrà essere evitata soltanto grazie all’espansione della domanda estera e Governo ipotecato I conti pubblici non ci sono scelte indolori tra rincaro IVA o far salire il deficit pubblico al 3% inoltre il reddito di cittadinanza e quota 100 hanno contribuito a rialzo dei tassi sovrani e al calo della fiducia dicono da Confindustria i gruppi saranno smentite Dai fatti ha detto Salvini lavoriamo per una crescita all’altezza delle aspettative dice Di Maio dagli Stati Uniti Intesa sull’autonomia raggiunta con il governo deve essere portato in parlamento e poi venire approvata o lo dice il presidente della Lombardia Attilio Fontana non credo possa essere mandato una proposta è nata tra due soggetti uno dei quali non può nemmeno a prendere parte alla discussione Fontana ancheparlato della Sab che deve essere realizzata a tutti i costi se necessarie sono pronto a promuovere un referendum regionale ha detto il presidente della Lombardia sono bene 8:00 le proposte parlamentari di piano b sulla brexit alternative l’accordo di Teresa Maria Messedaglia speaker John Berger alle voto indicativo ai Comuni una varietà che rischia di produrre fusione tempi lunghi secondo norma della BBC è che comprende opzioni di brexit Soft più hard ma anche di un secondo referendum di una revoca del divorzio da è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa