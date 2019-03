Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio ipotesi dirottamento di un Mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migrante che invece ora sta puntando verso Malta o Lampedusa lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che parla di ipotesi di primo atto di pirateria in alto mare migranti avrebbero dirottato il Mercantile che è arrivato a 6 miglia dalla costa Libica sappiano in Italia la vedranno col cannocchiale ha detto il titolare del Viminale che oggi ho ricevuto proprio al Ministero i ragazzini alcuni Carabinieri coinvolti nel sequestro della busta di San Donato Milanese Ho avuto la disgustosa sensazione che ragazzini di crema sono stati usati da qualcuno per fare battaglia politica ha detto il leader della Lega Salvini Confindustria invece ha azzerato le previsioni di crescita dell’Italia il 2019 pari a zeroferma sul paese pesa una manovra poco orientata alla crescita e il progressivo crollo della fiducia delle imprese per l’industria lì la domanda interna risulterà ferma è una recensione potrà essere soltanto grazie all’espansione della domanda estera il governo ha ipotecato i conti pubblici e non ci sono scelte indolori tra rincaro IVA o far salire il deficit pubblico al 3% il reddito di cittadinanza e quota 100 hanno contribuito al rialzo dei tassi sovrani e al calo della fiducia questo sì sostiene a Confindustria i gufi saranno smentite Dai fatti è stata la replica del premier e Salvini lavoriamo per una crescita all’altezza delle aspettative gli ha fatto Eco l’altro vicepremier Di Maio dagli Stati Uniti sono otto le proposte parlamentari di piano b alternative l’accordo di theresa May ammesse dallo speaker John Berger alle voto indicativo ai Comuni una varietà che rischia di produrre confusione tempi lunghi secondo normala BBC che comprende opzione di brexit più soft più hard ma anche di un secondo referendum o di una revoca del divorzio da Bruxelles andiamo in chiusura 9 pigmenti per tatuaggi devono essere ritirati dal mercato perché contengono sostanze cancerogene o che provocano allergie lo ha deciso il Ministero della Salute gli inchiostri sono prodotti negli Stati Uniti si chiamano Dubai Sailor Jerry Red Black Mamba greenberg hot Pink banana cream line Green Line red light e Blue Eyes gli articoli sono stati vietati per commercializzazione ritiro e richiamo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

