Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fumata nera sui Corona Bond dopo un vertice di oltre 6 ore il veto posto dall’Italia sul testo di conclusioni I 27 leader dell’Unione Europea decidono di darsi altre due settimane per mettere a punto la nuova strategia anti crisi economica la dichiarazione comune sul tavolo non ci va nel mese che l’Italia ha fatto rimuovere n’è uno strumento di debito comune quei turisti continuano opposti la ripasso orale eurogruppo il testo riprende anche l’ultimatum del premier Giuseppe Conte i 10 giorni per battere un colpo Merkel tira dritto noi preferiamo il mese che è stato fatto per la crisi numero dei nuovi ammalato di covid-19 in Italia ma la cura del contagio per fortuna continuare allentare dopo 4 giorni di Carlo torno impennarsi il numero di nuovi positivi per il coronavirus nel paese nelle ultime 24 ore4492 in più per un totale di oltre 62000 persone attualmente contagiate numeri tardi anche solo il conteggio dei guariti il capo della protezione civile Borrelli negativo al test cambia di nuovo il modulo di autocertificazione con la modifica delle disposizioni emesse chiede per il personale sanitario non al tramonto punta cominciare al più presto arido portare America al lavoro e da un confronto con Macron nasce con l’obiettivo di lavorare un’azione congiunta anche con altri paesi contro la pandemia intanto però il virus di laghi in Europa è negli Stati Uniti non solo giorno 10000 contagi in più in Spagna È simile in Germania Londra Tsunami di malati gravi boom di positivi in Germania New York d’Europa versi 40.000 casi tracina taglia Traffic voli internazionali Mario Draghi chiede di non avere alcuna esitazione nella battaglia al coronavirus perché si potrebbero avere costi reversibili e auspica decisi interventi pubblici per aumentare la liquiditàcosto di far crescere il debito pubblico Siamo in sintonia commenta il premier Conte secondo il quale serve uno shock un’azione straordinaria il premier apre alle posizioni al Senato ma Salvini chiede vengono accolte le proposte del centrodestra e dopo comprato in servizio la segreteria di stato e residente a Santa Marta Dove abita Papa Francesco è risultato positivo al covid-19 Sono in corso i controlli in tutta la residenza indipendenti che possono avere avuto contatti con il Monsignore ora ricoverato al Gemelli sono stati convocati per sottoporsi al tampone lo stesso Papa Francesco sarebbe stato sottoposto tampone ma ancora non se ne conosce l’esito il Ministero dell’Istruzione interverrà sulla valutazione intermedia e finale degli studenti modalità di recupero degli apprendimenti requisiti di accesso e struttura degli esami di stato per il primo e secondo ciclo d’istruzione ridefinizione del calendario scolastico nazionale dei calendari regionali nel rispetto delledelle regioni lo annuncia l’amministratore in anticipando l’intenzione di prevedere che all’esame di maturità la commissione sia formata da soli membri interni con presidenti esterni a scuola si tornerà ci saranno le condizioni aggiunge bollette dell’Elettricità e del gas meno care nel secondo trimestre 2020 l’annuncio era spiegando che le materie prime costano di meno hai che i consumi si sono ridotti Anche a causa emergenza covid-19 così ci sarà una riduzione del 18:03 % per l’elettricità e del 13:05 per il gas la richiesta di non uscire di casa ha fatto dimezzare il numero di reati commessi in Italia dal primo al 22 Marzo spiegano dal Viminale sono stati commessi 52596 diritti mentre nello stesso mese del 2019 n’erano stati registrati 140 6762 cioè il 64% in meno sono aumentati invece i delitti on-line E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

