Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio fumata nera sui Corona Bond dopo un vertice di oltre 6 ore e il vetro posto dall’Italia al sul test di conclusioni I 27 leader dell’Unione Europea decidono di darsi altre due settimane per mettere a punto strategie anti crisi economica la dichiarazione comune sul tavolo non ci tenevi nell’Italia che ha fatto rimuovere ne ho uno strumento di debito comune Acqui rigoristi continuano a Porti la palla di pastorale Oro gruppo il testo prende anche l’ultimatum del premier Giuseppe Conte 10 giorni per battere un colpo Merca il tiro dritto noi preferiamo in che stato fatto per la crisi risale il numero di nuovi ammalati di covid-19 in italiano del contagio per fortuna continua rallentare dopo 4 giorni di Carlo torno impennarsi il numero di nuovi positivi per il coronavirus nel paese nelle ultime 24 ore i malati sono 4492 in più per ungli oltre 62000 persone attualmente contagiate numeri stabili anche sulla conteggio dei guariti il capo della protezione civile Borrelli negativo e test cambia di nuovo il modulo di autocertificazione con la modifica delle disposizioni lo chiede tamponi per il personale sanitario non altra ma propone al presidente cinese di lavorare assieme punta cominciare al più presto a riportare l’America al lavoro da un confronto con Macron nasce il comune obiettivo di elaborare un’azione congiunta anche con altri paesi contro la pandemia intanto però il virus di laghi in Europa negli Stati Uniti in un solo giorno 10000 contagi in Spagna e semina in Germania Londra Terme uno tsunami di malati gravi Buondì positivi in Germania a New York dopo averti 40.000 casi la Cina sanya drasticamente i voli internazionali il ministro dell’istruzione interverrà sulla valutazione intermedia e finale degli studenti modalità di recupero degli apprendimenti requisiti di accesso e struttura degli esami di stato per il primo e secondo ciclo d’istruzione ridefinizione del calendarionazionale dei calendari regionali nel rispetto delle prerogative delle regioni lo annuncia l’amministrazione anticipando intenzione di prevedere che l’esame di maturità la commissione si è formata da soli membri interni con presidenti esterni a scuola si tornerà quando ci saranno le condizioni aggiunge e sull’ emergenza sanitaria e sulla situazione anche di studenti e personale in trasferta e qui il caso della mobilità è intervenuto ai nostri microfoni Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF l’Italia è evidente che non potevamo non tenere conto di tutto quel problema legato anche la limitazione Degli spostamenti e quindi da una parte una richiesta di esenzione anche nelle dichiarazioni fiscali E comunque di rimborso di accredito di quei soldi spesi per gli studenti che sono in trasferta ma apersonale in trasferta e non si può ricongiungere con le proprie famiglie sono degli emendamenti di buon senso tra i tanti emendamenti 30 norme proposte dal governo per aiutare i lavoratori Cosa ti sembra la minima che possa essere approvata forse sfuggita ma l’importante è che venga trovata per poter aiutare anche chi lavora migliaio di chilometri dista senza dimenticare che ho questo tema della libertà dei movimenti ci pone anche un problema ancora più grosso in questa ordinanza di mobilità che è stata pubblicata secondo le ultime piacere registratore nessuno si potrà spostare ancora oggi nessuno per 5 anni si può spostare la torre generale di pavimento chiediamo che tutti questi vincoli saltino perché quando c’è da rispettare dei vincoli virus è giusto che si rispettino e che ognuno sia casa quando in realtà questi vincoli riguardano soltanto delle scelte politichemutamento regionale nazionale di vincoli paletti Allora tutto questo non ha senso incostituzionale facciamo le cose serie prendiamo possibile a tutti quanti di potersi riunire le rose famiglie qua dovuto Ecco me Ora invece quando ci si dice dal governo stiamo a casa stiamo tutti a casa rispettando le regole 900 farsi kit per diagnosticare il coronavirus privi di autorizzazione C’è l’indicazione dell’autorità sanitari sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria i kit venivano venduti on-line sul sito web ignari cittadini che pensavano di aver trovato in rete la possibilità di effettuare da soli test per il virus la Guardia di Finanza è riuscita però intervenire prima che partisse la spedizione del materiale e per il momento è tutto buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa