Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio al termine di un vertice drammatico durato quasi tre ore leader dell’Unione Europea inviano tutto di due settimane è leader prendere un altro che le posizioni restano molto distanti e prendono tempo Invitando l’eurogruppo a presentare proposte entro 10 giorni senza fare nessun riferimento agli strumenti da mettere in campo per fronteggiare la crisi economica scatenata dal Chrono virus nel meccanismo europeo di stabilità né tantomeno ai chromabond dall’Italia e da altri paesi del Sud il nord non si fida del modo di gestire i conti pubblici del tuo te non è pronto a fare da garante a paesi troppo indebitati Stati Uniti il contagio si estende telefonata Trump negli Stati Uniti diventano il paese con il maggior numero di contagiati Trump dubita di il numero dei cinesi salgono a 3 milioni e tre le richieste di sussidi Villa dell’Asia New York e rischio mezzo milione di casi ma Wall Street volnumeri dell’aiuto pubblico macrona un’iniziativa importante con trampa intanto però il virus di laghi in Europa negli Stati Uniti in un solo giorno 10000 contagi in più in Spagna e 6000 in Germania Tsunami di malati gravi boom di positivi in Germania pandemia di covid-19 in Europa oltre 15.000 sono i morti 268191 i casi di contagio Europea in Spagna 4089 morti in Germania ricoverati 47 pazienti italiani in Francia Dove si registrano 1331 vittime Ok a clorochina con controllo medico con due antivirali per i pazienti affetti da covid-19 e torniamo in Italia 900 passi kit per diagnosticare il virus privi di autorizzazione certificazione delle autorità sanitarie è successo a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria ne parla Antonello Troya 900 falsi Kidsdiagnosticare il coronavirus privi di autorizzazione certificazione delle autorità sanitarie sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria i kit venivano venduti on-line sul sito web ad ignari cittadini che pensavano di aver trovato in rete la possibilità di effettuare da soli test per il virus la Guardia di Finanza e riuscì però intervenire prima che partisse la spedizione del materiale il centro di analisi è stato individuato dai finanzieri di Reggio Calabria Gioia Tauro nell’ambito dei controlli scattati in tutta Italia per individuare chi approfitta delle agenzia per truffare i cittadini sia le stesse amministrazioni scoperti non avevano nella validazione delle autorità sanitarie nazionali nella certificazione c’è Alcuni erano già stati pagati dai cittadini con un bonifico vendere a cittadini ignari ed impauriti dispositivi per i quali non è provato in alcun modo l’efficacia dice la Guardia di Finanza on-line seriosolo la salute e l’incolumità pubblica considerato che l’eventuale responso di negatività dei test avrebbe potuto consegnare il patenti di essere al contagio a soggetti che invece avrebbero potuto contribuire alla diffusione virus al titolare del laboratorio di analisi è stata contestata la violazione della specifica fattispecie prevista dalla direttiva ci è punita con una sanzione amministrativa da €21400 a €128000 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa