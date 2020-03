Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vi in studio risale il numero di nuovi ammalati di covid-19 in Italia 60/2013 le persone attualmente contagiate 10361 8165 i morti preoccupa il numero dei casi a Milano dove la doppioni conteggiati Ma sui dati pesa anche il maggior numero di tamponi effettuati il capo della protezione civile Borrelli è risultato negativo al test nuova stretta sui controlli Cambia ancora il modulo per l’autocertificazione vediamo allora gli aggiornamenti più di 80000 casi negli Stati Uniti superato anche la Cina è il paese con il maggior numero di contagi il virus di Europa in un solo giorno 10000 contagi in più in Spagna e 6000 in Germania Londra tendono suonavi di malati gravi in Francia Macron schiera l’esercito lo MS chiede tamponi per il personale sanitario In praticasapone per il papà che oggi preghiera sul sagrato di San Pietro fumata nera sui Corona Bon dopo un vertice di oltre 6 ore il veto posto dall’Italia sul testo di conclusioni 27 leader dell’Unione Europea decidono di darsi al due settimane per mettere a punto una nuova strategia anti crisi economica Mario Draghi chiederti non avere alcuna esitazione nella battaglia al coronavirus perché si potrebbero avere i costi irreversibili decisi interventi pubblici per aumentare la liquidità anche a costo di far crescere il debito pubblico la ministra dell’Istruzione Azzolina dice a scuola si tornerà quando ci saranno le condizioni la richiesta di non uscire di casa ha fatto più che dimezzare il numero di reati commessi in Italia si calcola il 64% in meno sono aumentati invece i delitti on-line e torniamo a parlare di scuola emergenza organi ci sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificooppure Italia si parla di assumere 1000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo d’istruzione dalla scuola elementare alla scuola media perché le nostre scuole al manca Anna mancano gli insegnanti agli assistenti tecnici manco anche gli insegnanti tecnico Pratici e se vogliamo avere la tutta parzialmente degli insegnanti di tecnologia E questo è per noi è molto importante si paga tanto innovazione didattica tanto di innovazione dei nuovi saperi Che cosa succede se si scopre che abbiamo bisogno di queste persone solo per tre mesi non è vero abbiamo bisogno per tutto l’anno per ogni anno e ne ho bisogno in organico di diritto questo elemento rappresenta insieme anche un appuntamento Visita riflettere quando si parla di distanza di un metro alle classi pollaio il problema addirittura72830 quando la nonna di norma punto si dice 20 22 alunni specialmente dice prima alunni con handicap e poi cosa succede intendi di coronavirus andiamo a dire che tra l’altro non ci si può stare qui evidente che bisogna intervenire immediatamente su questo sarà un ripensamento globale sul diritto alla salute ma anche rispetto alle esigenze di bilancio e di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa