Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli ipotizziamo una lenta e selettiva rimozione dei Blocchi produttivi a partire da inizio Maggio prometeia prevede Una contrazione del PIL italiano Nel 2020 del 6,5% rinvaso sala solo graduale verso l’autunno portando alla più 3,3% nel 2021 e al 1,2% nel 2022 la riapertura dell’ex area protetta di Codogno Lodi dove fu scoperto oltre un mese fa il primo contagiato da coronavirus avrebbe causato nuovi casi di positività covid-19 lo scrive il Corriere della Sera secondo il quale dopo settimane di progressivo calo del trend arrivato anche a toccare Lui % negli ultimi giorni il Trend è in risalitaabbiamo sei positivi in più spiega Francesco Passerini sindaco di Codogno e presidente della provincia di Lodi nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi un segnale i divieti introdotti con la zona rossa avevano funzionato ieri è stato un giorno difficile per la Lombardia con 34889 persone positive al coronavirus un aumento di 543 casi in un giorno mentre i decessi sono arrivati a 4861 con un aumento di 387 vittime in arrivo il bonus per le baby-sitter la Circ INPS per il bonus è stata già emanata i soldi saranno presto fruibili comprendendo le difficoltà dei cittadini che affrontano una situazione che si reale così la ministra del Lavoro Nunzia catalfo a Circo Massimo Radio Capital noi non possiamo più aspettare nei prossimi giorni bisogna subito iniettare liquidità le persone da oggi pomeriggio sarò in riunionecon i ministri 5 Stelle Perché non riusciremo a trovare proposte per fare in modo che dall’inizio della prossima settimana gli italiani possono andare in banca e trovare sul conto corrente i soldi per continuare a sopravvivere almeno fra tre mesi non avremo un motore con cui ripartire il reddito di cittadinanza sta salvando milioni di persone in questo momento se non ci fosse oggi avremmo 3-4 milioni di persone ancora in difficoltà così il capo politico 5 Stelle Vito Crimi in una intervista a Radio Cusano Campus ho appena concluso un’ottima conversazione con il presidente della Cina discusso in dettaglio il coronavirus che sta diventando gran parte del nostro pianeta lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump secondo cui la Cina ha molta esperienza e ha sviluppato una forte conoscenza del virus stiamo lavorando ha preso contatto insieme molto rispetto aggiunge traffico ed è fumata nera per corona Bond A dopo Umberto Ioltre 6 ore il veto posto dall’Italia sul testo di conclusioni I 27 leader dell’Unione Europea decidono di darsi altre due settimane per mettere a punto la nuova strategia anti crisi economica c’è tutto niente allo stesso tempo la dichiarazione comune non è cheetahmail messa che l’Italia ha fatto rimuovere n’è uno strumento di debito comune a cui i rigoristi continuano a dopo ed è tutto Grazie per aver eseguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa