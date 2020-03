Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno il premier britannico Boris Johnson è stato contagiato da coronavirus sede in auto isolamento lo riporta a downing Street precisando che il tampone è stato eseguito ieri dopo che il primo ministro aveva usato sintomi indefiniti leggeri di contagio e lui Twitta ho febbre e tosse ma continua a guidare il paese torna ad aumentare Intanto il numero dei morti in Spagna 779 vittime indicate nelle ultime 24 ore Intanto le nuove Vittime sono 69 per un totale di 289 sta Francia prevede un ondate epidemiche elevata la Russia chiude bar e ristoranti il contatto nella provincia cinese del One apparire che Sostanzialmente è bloccato il presidente americano Donald Trump propone al presidente cinese XXIII di lavorare assieme anche l’emergenza economica ti aspettiamo lealtà da parte dei partner europeifaccio la tua parte delle belle parole ce ne facciamo poco lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’indomani del vertice Unione Europea ribadendo che se non interveniamo in maniera decisa non risolveremo la mia non è il momento di scartoffie burocrazia il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli commenta i governi nazionali non sono l’Europa ci saremmo Aspettati una più forte assunzione di responsabilità Dai intanto vada il mega piano di aiuti da 750 miliardi fratello dell’ocse spendere Ora per evitare conseguenze tragiche le Stime danno da perdita del PIL globale di 2 punti percentuali per ogni mese di misure di contenimento ed è crollato l’inquinamento Su molte capitali europee compresa Roma Parigi e Madrid a causa delle misure di contenimento del blocco delle attività messe in atto per fronteggiare l’emergenza coronavirus lui indicano le nuove immagini del satellite del programma copernicus gestito dalla Commissione Europea ed è da il satellite ha fornito una mappa dell’inquinamento atmosferico in Europa rivelando una significativa diminuzione delle concentrazionibiossido di azoto viene dato da traffico produzione di energia industria in chiusura lo sport è il rugby è il primo che si arrende definitivamente al coronavirus per la stagione in corso la federazione Infatti deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019/2020 stabilisce anche la mancata assegnazione dei titoli di campione d’Italia previsti dai regolamenti al tempo stesso in tutti i processi promozioni retrocessioni grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa