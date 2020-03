Ultime Notizie Roma del 27-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno senza coronavirus il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca nel corso della cabina di regia con le opposizioni annunciato per prendere Giuseppe Conte incontrerà nella prossima settimana i leader politici delle forze di opposizione Matteo Salvini Giorgia Meloni Antonio italiani per rapportarsi direttamente sulle misure discussi al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione il ministro Gualtieri assicura piena disponibilità a discutere con le opposizioni il contenuto del decreto di aprile che sarà di oltre 25 miliardi mentre la richiesta e di limitare al minimo le modifiche sul cura Italia e altri tre medici sono morti per l’epidemia di covid-19 radino pesce di Genova la dottoressa Annamaria focarete Di Lecce il dottor Giulio Calvi di Bergamo il totale dei decessi tra i camici Bianchi sale così a 44 Ieri dopo 4 giorni di Carlo è tornata ad impennarsi il numerodispositivi nel paese Fontana ferma il chicco di Chiari Lombardia è dovuta ad un aumento dei tamponi cappello del governatore piemontese Cirio rischiamo di non farcela servono ventilatori autorizzati in Italia e farmaci antimalarici ultime notizie in chiusura Il governo sta studiando un aumento del bonus di €600 previsto come indennizzo per le partite IVA ho detto il ministro del lavoro Nunzia catalfo Aggiungendo che per la cassa integrazione grano tutte le risorse necessarie già nel primo provvedimento 11 miliardi all’anno sul tema lavoro ansia mento per il prossimo decreto sarà almeno della stessa cifra di Alitalia Chiedi intanto nuova cassa integrazione straordinaria per altri 1878 dipendenti di cui 206 di cityliner portando il totale 5447 è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa