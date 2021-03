Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio le scuole riaprono fino alla prima media in zona rossa dopo Pasqua Lo annuncia il premier Mario Draghi in conferenza stampa le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderata luce dell’affermazione del governo che la scuola il presenza obiettivo primario della politica del governo sugli operatori sanitari non vaccinati i draghi annuncia che il governo intende intervenire Non va bene che siano a contatto con i malati il provvedimento riguarderà chi lavora a contatto con i pazienti perché rifiuta sospensione o cambio di mansioni pochi sanitari non vaccinati ma è diritto-dovere sottolinea Rezza da martedì Lazio torna arancione mentre Toscana Val d’Aosta e Calabria diventeranno rosse da lunedì il Veneto rimane rosso niente zone Gialle fino al 30 aprile saràconfermate le misure che prevedono solo zone arancioni e rosse oltre 23900 positivi in Italia nelle ultime 24 ore 457 i decessi il tasso di positività Resta al 68 per 100 c’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi Vediamo i primi segnali di stabilizzazione con decremento dei cavi dice il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro che osserva un miglioramento complessivo del rischio sebbene complessivamente ancora alto in 13 regioni RT sopra 1rt Nazionale INCA a 108 tasso di incidenza sceso sotto i 250 casi ogni 100.000 abitanti via libera delle ma al sito olandese di Alex per astrazeneca e a quello tedesco di marburgo biontek faiser è von der leyen e sottolinea bene aumentare la produzione abbiamo gli strumenti a faremo in modo che tutte le dosi di astrazeneca rimangano in Europa fino a quando la società non orai suoi impegni ha detto il commissario breton il ministro della Salute speranza punta sul bacino italiano reitera Siamo fiduciosi che a partire dall’autunno possa essere a disposizione in chiusura diritti TV la lega di serie A ha assegnato i diritti per il prossimo triennio a dazn 16 Club favorevoli 4 contrari 7 mesi di inibizione a Claudio Lotito 12 ai medici sociali Rodi e Pulcini e €150000 di multa alla Lazio la sentenza pronunciata dal tribunale federale Nazionale sui casi di violazione dei protocolli covid è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa