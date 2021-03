Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid e nel piano subito dopo Pasqua Secondo i calcoli di tutto scuola saranno 5,3 milioni di studenti che torneranno in classe in presenza il 62,3% degli 8,5 milioni di alunni loro circa 3 milioni frequentano scuole dell’infanzia scuole primarie il primo anno di secondaria di primo grado anche se si trova nelle regioni in classificata in zona rossa dal 30 marzo 687000 ragazzi delle scuole del Lazio lasceranno la Dad mentre eri dovranno ricorrere fino al 6 aprile oltre 500.000 Luni Toscana e 285.000 calabresi Prima della vacanza sono due milioni di studenti in presenza e 6,5 milioni quelli in azienda e lavoratori del Coordinamento spettacolo della Lombardia e studenti occupano Il Piccolo teatro Grassi a Milano e la protesta contro la chiusura deistituzioni culturali viene proprio nella giornata mondiale del teatro doveva essere un giorno di festa una prima di partenza ma purtroppo non è così La pandemia non sente la riapertura del Teatro del cinema già prevista nelle zone Gialle essendo tutta Italia in zona rossa o arancione spiega il ministro della cultura Dario Franceschini aggiungendo fino ad allora continueremo ad aiutarli esteri sono meno 64 i morti in un giorno e la repressione in Birmania delle proteste anti golpe mentre la capitale militari celebrano con un imponente parata la giornata delle Forze Armate il leader della giunta militare che ha preso il potere con un golpe subito dopo le elezioni partito che gli atti di terrorismo sono inaccettabili secondo i media locali il bilancio di vittime già il peggiore delle inizio della protesta è molto più alto ultime notizie in chiusura il ministro degli Esteri italiano e il suo omologo cinese hanno fermato a Tirano 1 programma di Cooperazione strategica globale di 25 anni tra i due paesi entrambi colpiti dalle sanzioni statunitensi il capo della diplomazia cinese arrivato a Trani ieri per una visita di due giorniGrazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa