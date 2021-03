Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ultimo appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Ferrigno ancora emergenza Cavedine primo piano la campagna di vaccinazione anti cavi della priorità del paese scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook siamo a 250 Mila in 24 ore dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni lavorando Uniti Ce la faremo intanto l’Italia resta chiusa fino a inizio Maggio Sant’Antonio e gialle da lunedì 10 regioni diventeranno Rossi mentre il latte o tenere canzoni da martedì disposto il divieto di mettere in commercio il ritiro dal mercato della Human Model 2.1 la nuova versione delle mascherine finite mesi fa al centro di un’indagine della procura di Milano per frode in commercio e subito dopo Pasqua Secondo i calcoli di tutto scuola saranno 5,3 milioni gli studenti che torneranno in classe in presenza al 62,3% di 8,5 milioni di alunni italiani tra di loro circa 3 milioni frequentano scuoleFrancia scuole primarie il primo anno di secondaria di primo grado anche se si trovano le regioni classificati in zona rossa 30 marzo 687000 ragazzi delle scuole del Lazio lasceranno la Dad mentre vi ricordate fino al 3 aprile molto 500.000 Luni Toscana e 285.000 calabresi prima delle vacanze pasquali saranno 2 milioni gli studenti in presenza e 6,5 milioni quelli in didattica dista Cambiamo argomento molto probabilmente nei prossimi 15 giorni ci sarà un decreto semplificazioni con caratteristiche forti ripristinando anche ad esempio la classe Action così il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta prende workshop Ambrosetti il reclutamento nella pubblica amministrazione deve cambiare totalmente entro 7-10 giorni norme sul blocca concorsi Andiamo a New York in chiusura perché la Grande Mela Lancia il primo passo domattina le americano si chiama Excelsior pass ed è un’app che consentirà a dimostrare che si è stati vaccinati per il compito sia risultati negativi al test l’app consentirà l’accesso ad Aledalle partite all’intrattenimento fornendo un codice più aria che può essere facilmente scannerizzato il sistema è realizzato su una piattaforma di IBM Ma si basa su tecnologia blockchain E tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa