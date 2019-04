Ultime Notizie Roma del 27-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale non è Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni Gabriele Aluigi studio Università di tendenza sul fronte delle riforme è una volatilità della domanda esterna hanno spinto l’economia italiana in recessione ad affermarlo è Standard & Poor’s l’agenzia di Rating che ha mantenuto il Rating ABB con Outlook negativo sottolineando come il debito pubblico sei in rialzo e il debito privato in calo il potenziale di crescita italiano indebolito dai continui cambiamenti politici la legge sulla legittima difesa è stata promulgata ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale ha però fatto dei richiami alle camere e al governo in particolare precisando che non viene indebolita ne attenuata la primaria di esclusiva responsabiledello Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini Inoltre chiarisce che lo stato di grave turbamento previsto deve essere obiettivo in più il capo dello Stato rileva che le stesse cose devono essere previste anche per la rapina Salvini esulta ascolto il Quirinale ma La legittima difesa è legge l’associazione Nazionale magistrati giudica giuste le parole del Colle confermando i dubbi sulla sua costituzionalità per le camere penali le parole di Mattarella vanificano l’impianto della riforma la stretta Siri il premier Conte della permanenza nel governo del sottosegretario ai trasporti indagato per corruzione al suo ritorno dalla Cina Quindi entro martedì con te da Pechino a sicura non mi sento condizionato da lega 5stelle intanto la procura ha depositato l’informativa che contiene anche le intercettazioni che inguaiano il Sottosegretario leghista per Salvini Siric’è posto per il suo collega di governo Di Maio deve dimettersi nella cronaca 14 giovanissimi 12 minorenni e due maggiorenni sono indagati in relazione alla morte di un 66enne di Manduria nel Tarantino lo avrebbero segregato in casa per giorni seviziando le picchiandolo fino alla morte l’ho mai deceduto 3 giorni fa in seguito a ricovero in ospedale dopo essere stato trovato degli agenti di polizia legata ad una sedia in casa al vaglio degli investigatori anche alcuni video delle sevizie che la baby gang avrebbe condiviso in chat su WhatsApp e tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa