Ultime Notizie Roma del 27-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione a Gabri Luigi in studio l’agenzia di Rating Standard & Poor’s ha deciso di lasciare invariato il Rating dell’Italia Tripla B con Outlook negativo secondo la società di analisi finanziarie un’inversione di tendenza sul fronte riforme ha spinto l’economia italiana in recessione è il debito pubblico in rialzo il potenziale di crescita dell’Italia indebolito dai continui cambiamenti politici aggiungere prendere il bus dobbiamo migliorare ma per ora va bene così è stato il commento del premier Conte da Pechino Libia Al centro oggi degli incontri che il conte avrà proprio nella capitale cinese col presidente russo E con quello egiziano si serve una soluzione politica e l’Italia non si schiera né con lei né con aptar ha detto il premier sui migranti la Cassazione ferma la stretta sulle richieste d’asilosulla base di generiche fonti internazionali che a te starebbero l’assenza di conflitti nei paesi di provenienza in Francia le proteste del presidente Macron e non fermano i gilet gialli per oggi se non c’è un ventiquattresimo sabato di protesta particolarmente acceso con una annunciata marcia sui media che partirà dalla sede di radio France a Parigi mille direttore della lancia l’allarme per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 attenzione alle interferenze della Russia sport in chiusura oggi in campo Tre anticipi della 34a giornata di Bologna Empoli alle 15:00 Roma Cagliari Alle 18:00 Inter Juventus alle 20:30 si gioca anche la 35a di serie B col Palermo impegnato a Livorno tre turni di squalifica UEFA per Neymar per insulti via Social contro l’arbitro in Champions in Formula 1 la Ferrari di Leclerc ha segnato il miglior tempo ieri a Bakù nelle libere del Gran Premio di Azerbaijanoggi le qualifiche è tutto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa