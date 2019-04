Ultime Notizie Roma del 27-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta le forze di sicurezza dello Sri Lanka hanno trovato 15 cadaveri tra cui quelli di 6 bambini dopo che me li chiami legati agli attentati di Pasqua hanno aperto il topo è fatto detonare esplosivi durante un’incursione dell’esercito nella loro casa nel letto del paese la sparatoria iniziata ieri sera dopo una soffiata della polizia i soldati su un presunto comodi miliziani vicino alla città di San mantura governo dello Sri Lanka ha promesso una azione rapida del dipartimento di Stato degli americani ha innalzato il livello di allarme per i viaggi in Sri Lanka dopo gli attentati suicidi del giorno di Pasqua al dipartimento sollecita i cittadini statunitensi a riconsiderare viaggi a causa del terrorismo Lancia inil Rating dell’Italia ABB con Outlook negativo un’inversione di tendenza sul fronte delle riforme è una volatilità della domanda esterna hanno spinto l’economia Italia in recessione è quanto affermato sottolineando come il debito pubblico si è rialzato il debito privato in calo la scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata registrata alle 2:44 al nord est della Sicilia in provincia di Catania secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a meno di 1 km di profondità ed epicentro 5 km a sud-ovest di Linguaglossa non ti hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose di processo il produttore americano Erwin Stein accusato di molestie stupro è stato rinviato al 9 settembre l’ho deciso il giudice della corte di Manhattan New York dopo udienza a porte chiuse in cui l’accusa chiesto che la Giuly ascolti le testimonianze delle molte donneScusa no l’ex re di Hollywood di averle violentate unicorni non parteciperà in veste di leader dell’opposizione britannica al banchetto ufficiale in onore di Donald Trump è la regina chiamata da Buckingham Palace In occasione della visita di stato del presidente degli Stati Uniti annunciata per inizio giugno corbin accusato il governo conservatore di theresa May di prendere un tappeto sotto ai piedi di Francesca ed è tutto per ora dalla redazione una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa