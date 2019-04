Ultime Notizie Roma del 27-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli in apertura il rapporto sugli incidenti sul lavoro nel 2018 circa 341 mila lavoratori hanno subito un incidente sul lavoro 84,6% di questi sono avvenuti durante l’attività lavorativa mentre 15,4 durante il tragitto casa lavoro e quanto emerge dall’indagine dell’osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro secondo così ci sono saliti dello 0,9% ma l’aumento degli occupati rende l’incidenza degli Infortuni pari a quella del 2017 la maglia nera per il numero assoluto di chi è cancerogeno imputabili all’attività lavorativa aspetta a Taranto seguita da Torino Napoli Milano Genova e Venezia lavorare insieme una soluzione della crisi LibicaPresidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio affitto intenso al presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riferiscono fonti Italiane a margine del forum sulla via del tappetino il premier ha espresso Putin e la sua valutazione dell’attuale situazione in Libia e gli ha chiesto di condividere le preoccupazioni al fine di lavorare insieme ad una soluzione i candidati alla carica di sindaco sostenuti da 16 vista nelle quali aspirano ad uno scranno consigliare oltre i 500 candidati definita ad Avellino uno dei 22 kg di provincia dove si vedrà il prossimo 26 maggio la griglia del testo amministrativo che nel capoluogo Irpino torna a distanza di un anno dopo lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto il 24 novembre del 2018 in seguito alla sfiducia votata al sindaco Vincenzo Ciampi per la prima volta la composizione di Avellino non parteciperà Italia Popolare di Ciriaco De Mitail consigliere regionale Maurizio Petracca deciso di sostenere il candidato civico del b&b Luca Cipriano sono sempre stato a favore del confronto politico anche Franco e schietto come ho già scritto anche in assenza di ulteriori incontri al prossimo CDM utile potremmo provare la riforma per dimezzare i tempi del processo lo scrive il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul blog delle stelle ad essendo che la riforma della Giustizia non è più rimandabile un gruppo di adolescenti del mio Irlanda apparentemente lasciati a se stessi senza alcuna traccia dei loro genitori inizia l’ebrezza della Libertà sembra però essere sostituita in fretta dalle cause dato dalla mancanza di regole preziosi e vi è la serie targata Netflix che smarca dal 10 maggio in tutti i paesi in streaming disponibile descritta come un signore delle mosche in chiave moderna vede dietro la macchina da presa il regista SMART WEB ed è tutto Grazie per averseguito vi diamo appuntamento alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa