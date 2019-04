romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli ha stretto una donna a seguirlo in un abitazione isolata e la violentata per tormentarla per mesi con messaggi e telefonate un uomo di 43 anni di Cassano allo Ionio è stato a posta domiciliari dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale Apri persecutori il resto è stato fatto in seguito ad un provvedimento emesso dal GIP di Castrovillari su richiesta della procura secondo quanto emerso Dalle indagini l’uomo dopo la violenza iniziato a tempestare la donna prima con telefonate e messaggi e poi con intimidazioni e minacce anche fisiche in una circostanza accusato di avere fatto Picchiare il cuoco al portone di casa di un’amica della donna per poi sparare quattro colpi di pistola nelle vicinanze i carabinieri hanno eseguito cinque Stube per larilevazione di residui da sparo a pregiudicati del clan Marco raduano rivale di quello di Girolamo Perna Il sorvegliato speciale di 29 anni ucciso a Piano piccolo di Vieste nel foggiano per cui si Inoltre gran parte dei pregiudicati della zona per me era già scampato a due agguati vicino casa gambizzato settembre 2016 è in auto con mia figlia marzo 2017 ieri verso le 21:00 sempre sotto casa dove si caricano esploso uno o due colpi di fucile raggiunto al braccio e alle donne è morto all’ospedale di San Giovanni Rotondo sempre più vicini e partner aderiranno alla base dell’iniziativa un progetto lanciato dalla cinema aperto al mondo il presidente cinese XI jinping’s student II forum di Pechino dedicato alla nuova via della seta aggiunto che ora l’obiettivo sarà di lavorare per rafforzare la tua azione del consenso raggiunto durante il forum Chi è presidente russoPutin ha definito arbitraria la condanna a 18 mesi di reclusione inflitta negli Stati Uniti a Maria butina la presunta gente del governo Russo coinvolta anche nelle indagini su un bacio gay te lo riporta la tassa Secondo me ha fermato Putin in una conferenza stampa Pechino come ha detto il ministro degli Esteri nella sua nota alla sentenza arbitraria non è chiaro ha proseguito il leader del Cremlino perché butina si è stata condannata quale reato ha commesso perdere appena 16 minuti di sonno potrebbe fare la differenza tra una giornata proficua all’insegna della lucidità in ufficio e una piena di distrazioni lo rileva una ricerca della University of Florida pubblicata secondo i ricercatori dormire poco meno del solito è associato a una minore capacità di valutazione è facile distrazione sul lavoro il giorno successivo una cosa che potrebbe risultare problematiche soprattutto per chi ha avuto da pocoe di notte in sogno con sonno frammentato ne trascorre parecchie ed è tutto e grazie per averci seguito dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

