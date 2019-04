romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 27 aprile in studio Giuliano Ferrigno ha un’apertura insieme ad una soluzione della crisi Libica e quanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio affitto in testa al presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riferiscono Fonti del forum sulla via della seta Pechino il premier ha il prezzo a tutti nella sua valutazione della situazione in Libia gli ha chiesto di condividere la preoccupazione per lavorare insieme ad una soluzione 2 kg vedranno in Italia a luglio via della seta accordi di Cooperazione per oltre 64 miliardi di dollari sono stati firmati durante la seconda edizione del forum a Pechino Lo ha reso noto il presidente il piercing nella conferenza stampa finale del forum si sia convinto che sempre più amici e partner aderiranno alla belten Road iniziativa un progetto lanciato da Latina aperta al mondo e ha presentato Dove ti porterà di lavorare per rafforzare la creazione del consenso raggiunto Durantesviluppo sostenibile rispetto delle regole internazionali connettività tra militari guida la cronaca il gesto di plastica rappresentazione di una meditata ferma volontà di pulire per sempre la vittima privando la sua stessa identità così la cancellarla gli occhi di chiunque lo scrive la Corte di Appello di Bologna tu andando a 15 anni 5 mesi e 20 giorni l’ex fidanzato di Gessica Notaro showgirl Riminese sfregiata con gennaio 2017 intanto nel Cosentino arrestato un 43 anni che ha costretto una donna a seguirlo in una casa isolata era diventata per poi tormentarla per il medico messaggi e telefonate l’ultima notizia misura medici italiani con la valigia con i dati della commissione europea Treccani ci Bianchi europei che lasciano il loro paese il 52% è costituito proprio da italiani seguono i tedeschi con il 19% regione con più o meno Se non te ne tolgono tanta professionisti su 1500 che emigrano ogni anno proprio in questi giorni raccontano dell’azienda sanitaria di Padova gli Emirati Arabi stanno contattando medici italiani che offrono dai 14 ai dentiinterprete casa da scuola e autista per tutto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa