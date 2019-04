Ultime Notizie Roma del 27-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno incidenti sul lavoro nel 2018 circa 641 mila lavoratori hanno subito un infortunio con una crescita di quelli mortali del 10% e quanto emerge dall’indagine osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro la maglia nera per il numero di malattia e cancerogene imputabili all’attività lavorativa aspetta a te non so se guida Torino Napoli Milano Genova e Venezia Crotone la provincia con il maggior numero di vittime e Campobasso cronaca ferito e abbandonato davanti al pronto soccorso portiere durante un furto in casa ieri sera Un ragazzo di 16 anni albanese con ferite da arma da fuoco sul campo è stato lasciato da un’auto davanti al Gemelli a Roma aspettando per la prognosi al momento riservata per ipotesi al vaglio degli investigatori la possibilità che il giovane posso essere rimasto colpito durante un furto in un’abitazione è venuto alle porte della capitale e si ricandidaconsigliere comunale Mimmo Lucano il sindaco sospeso di Riace il centro della Locride indicato negli ultimi anni come modello di accoglienza integrazione dei migranti Luca Naturalmente tutto a posto il divieto di dimora è rinviato a giudizio e l’ambito di Riace candidati sindaco Maria Spanò assessore urgente lavori pubblici i candidati a consiglieri della lista sono in tutto 11 ultima notizia in chiusura a fare la polemica su Trieste running festival il programma dal 3 al 5 maggio l’esclusione degli Atleti africani della mezza maratona per formare Il marroncino a detta degli organizzatori sbagliato escludere Non è così che si risolvono i problemi ha detto Giancarlo Giorgetti Sottosegretario Con delega allo sport ma attenzione perché non essere esplosa Trieste nascondere né uno spostamento quelli che chiamo Gli scafisti dello Sport aprirò subito indagine interna per fare chiarezza sottolineato Giorgetti e tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

