Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia riparte con il decreto firmato ieri sera del premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contatti oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende votate all’export maravea fase 2 scatterà il 4 maggio con una libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprire la maggior parte delle attività produttive ma negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno chi si è lontano da casa momento della clown potrà farvi ritorno e si potrà fare visita ai parenti ma senza essere in troppi gli spostamenti tra regioni andranno comunque giustificati dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo d’asporto riapriranno i pacchi e si potrà fare sport anche lontano da casa mascherin obbligatoria su tutti i mezzi pubblici ovunque non sia possibile rispettare il distanziamentoil numero delle vittime di coronavirus in Italia è stato ieri di 260 il gatto più basso del 15 marzo mai contati ieri sono risaliti dopo 5 giorni consecutivi in discesa e specialmente nelle zone più colpite da Lombardia Milano in Piemonte e in particolare da oggi test sierologici al Pio Albergo Trivulzio entro fine maggio la avv conta di distribuirlo in Italia tutta 4000000 intanto desideri Financial Times condotta su 14 paesi colpiti dalla pandemia trasferita lì arriverà il bilancio delle vittime potrebbe essere quasi il 60% superiore a quello delle statistiche ufficiali accendere il numero delle vittime negli Stati Uniti 1330 nelle ultime 24 ore rispetto alle 2494 del giorno precedente Il decreto non dà il via libera alla presenza fisica che belli i ritiri Giosi con la sola eccezione dei funerali che si potranno svolgere la sua presenza di familiari del defunto per un massimo di 15 persone in sorgerà c’è che accusa il governo di violare la libertà di cultodel consiglio in tarda serata precisa di aver preso atto delle osservazioni dei Vescovi che già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alla celebrazione liturgica in condizioni di massima sicurezza criticità ineliminabili secondo il comitato tecnico-scientifico che rinvia il 25 maggio un eventuale ripensamento per il governo non ci sono le condizioni per la riapertura delle scuole Prima del prossimo settembre per i genitori di più piccoli si profila un rinnovo di concerti speciali De Bonis per in babysitting Mentre per i diplomandi il comitato scientifico Prevede la possibilità di svolgere esami maturità in presenza siamo convinti di potermi garantire in sicurezza promette il ministro Azzolina Conte annuncia un piano di assunzione per 24 mila precari e tra le prescrizioni delle nuovo decreto sull’obbligo per le regioni di collaborare informare costantemente il governo sull’andamento dei contagi e l’adeguatezza delle strutture sanitarie il presidente dei governatori Bonaccini è d’accordosollecita un’agenda condivisa una road map per modulare le riaperture non previste per il 4 maggio Alcune regioni hanno incanto per disposto proprio il calendari in Lombardia da mercoledì possono riaprire i mercati all’aperto il Veneto e le marche ammettono il take-away mentre in Toscana Da oggi riapriranno le aziende tessili prato ma solo per la manutenzione dei macchinari in friuli-venezia Giulia Liguria via la preparazione della stagione nautica Toti protesta regioni escluse le decisioni inaccettabili Abbiamo pazientato ascoltato suggerito collaborato Ora basta dopo 47 giorni di reclusione diciamo basta Fateci uscire guadagnare lavorare l’ho detto Matteo Salvini ieri sera in diretta Facebook Aggiungendo che se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo con le mascherine distanza Pacifici e determinati a Che tempo che fa il presidente della Camera fico ribadisce siamo pronti per fare dei piccoli passi il 4 maggio non si riapre il paese perché non ci possiamo permettere di ripiombarenella situazione di poche settimane fa Dobbiamo lavorare piccoli pasti lo stiamo facendo nel migliore dei modi intanto anche lo sport riconquisti suoi spazi dal 4 maggio stabilisce il dpcm potranno riprendere gli allenamenti degli Atleti professionisti di interesse Nazionale che praticano Sport individuali nel rispetto del di stanziamento previsto dalle normative sanitarie contro la pandemia invece per gli sport di squadra bisognerà aspettare il 18 maggio batteria Spero di chiudere in qualche modo la stagione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

