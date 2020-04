Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te avvia la fase due ma rispettando la distanza sociale dal primo giugno riaprono bar ristorante parrucchieri far ripartire il paese in sicurezza poi la fase 3 Annuncia il presidente del consiglio le scuole rimarranno chiuse fino alla fine dell’anno scolastico le reazioni tra Dubbi perplessità e qualche sostegno le perplessità degli enti locali su scuole trasporti autocertificazioni distinguere piani La Radicale contrarietà dell’opposizione la fase 2 annunciata da Conte al sostegno convinto dei 5 Stelle di Leo e buona parte del PD sopra le messe la CEI in il ritorno della liturgia Palazzo Chigi arriva il protocollo scontro senza precedenti tra Vescovi e Governo da decisione annunciata dal premier sulla base delle indicazioni del comitato scientifico prolunga anche4 maggio a chiusura delle Celebrazioni con la partecipazione dei fedeli alla chiesa italiana esige ritorno delle messe con la presenza di fedeli la difesa aerea dell’esercito Siriano entrate in azione dopo che un missile israeliano ha colpito obiettivi vicino alla capitale Damasco secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale siriana sana Quest’ultima non specifica la natura delle postazioni presi di Mira poco prima della firma che la difesa è abbattuto un certo numero di missili prima che raggiungessero i loro obiettivi La Sana riferisce di una aggressione israeliana effettuata dallo spazio del vicino libero il 26 aprile ne aveva denunciato un altro un attacco missilistico contro obiettivi nel deserto centrale di Palmira attribuito Israele in quell’occasione l’osservatorio Siriano per i diritti umani aveva assicurato che gli obiettivi postazioni militari delle Milizie Damian e il 31 marzo sempre secondo sana sarebbero stati colpiti obiettivi della serie centrale negli ultimi mesi gli attacchi attribuiti e Israele hanno preso di mira posizione in ferie dove sono vistairaniani o combattenti di Bollate il governo argentino è steso la chiusura delle frontiere nazionali già in vigore di porti aeroporti e Transiti terrestri fino al 10 maggio lo riferisce l’agenzia stampatela sabato le autorità avevano anche annunciato una proroga della quarantena vigente su tutto il territorio fino alla stessa data con alcune misure di flessibilità per i centri con meno di 500000 abitanti il decreto di necessità e urgenza 409 2020 che sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale menzione esplicitamente il biglietto di ingresso agli stranieri in Argentina ieri infine è stata anche resa nota una risoluzione dell’amministrazione Nazionale dell’aviazione Civile con cui si stabilisce che le linee aeree che operano servizi di trasporto di passeggeri da verso dentro territorio nazionale potranno riprogrammare le loro operazioni regolari sollecitare autorizzazioni per operazioni non regolari a partire dal primo settembre ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa