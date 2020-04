Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale instù l’Italia riparte con il decreto firmato ieri sera dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende votate all’export Ma la vera fase 2 il 4 maggio con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive Ma i negozi dovranno te le 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno i casi totali in Italia sono 190 7675 andato comprende le persone guarite Quelle decedute sono 160 le persone morte nelle ultime 24 ore il dato più basso dal 15 marzo in Lombardia torna a crescere la curva dei contagi 920 in un giorno più che raddoppiati i casiMilano con un aumento di 463 unità lo so fa le messe annunciato dal Presidente del Consiglio Conte ha generato una dura reazione dei Vescovi che denunciano la violazione libertà di culto parole quella della CEI cui ha fatto seguito una precisazione da Palazzo Chigi che ha annunciato che nei prossimi giorni ci saranno protocolli per le celebrazioni il governo di Tokyo estende la lista delle nazioni in cui cittadini vedranno il proprio ingresso vietato in Giappone a fronte dell’espansione del contagio da coronavirus in base all’ultimo provvedimento vi saranno aggiunti 14 nuovi paesi tra i quali Russia Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Ucraina allo stesso tempo le autorità governative hanno alzato il livello di allerta per i propri connazionali che volessero recarsi nei suddetti paesi invitante di usare ogni cautela per tentare di contenere i casi di contagio della malattia totale delle Nazioni alle quali è stato imposto il divieto di ingresso si assesta 87 oltre che dall’Italia a partire dal 26 marzo il Giappone Non accoglie viaggiatori provenienti da Stati Uniti Cina Corea dele Australia E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa