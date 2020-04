Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Corona virus inizia la fase 2 ora la convivenza con il virus lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi Sara fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi non bisogna mai a darti la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro se non rispettiamo le precauzioni la curva Arisa Dirac aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia Se ami d’Italia mantieni le distanze spiega il premier i vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della Libertà di culto dovrebbe essere chiaro a tutti che il servizio verso i poveri così significativo in questa emergenza nasce da una Fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti in particolare la vita sacramentale Lo afferma la Cioè in una notail disaccordo dei Vescovi suoi contenuti del dpcm sulla fase 2 illustrato dal premier Conte si approfondisce in avvio di settimana il calo delle quotazioni del greggio da dirti hai sull’onda delle crepes di scorte di contratti sul Greggio con scadenza a giugno cedono le 11,39 per 115 dollari al barile tiene il dente che perde virgola 64% a 20,65 dollari al barile il governo argentino ha esteso la chiusura delle frontiere nazionali già in vigore di porti aeroporti e Transiti terrestre fino al 10 maggio lo riferisce l’agenzia di stampa telegram sabato le autorità avevano anche annunciato una proroga della quarantena vigente su tutto il territorio fino alla stessa data con alcune dura di fertilità per i centri con meno di 500000 abitanti lavoriamo sugli esami del secondo ciclo in presenza siamo convinti di potergli garantire in sicurezza il comitato tecnicotipico ci ha dato il via libera lo scrive su Facebook e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in questa settimana il governo non ha mai smesso di pensare alla scuola e non lo farà mai anche per questo vogliamo assumere per il prossimo anno scolastico più docenti possibili a partire dai precari continua il governo di Tokyo estende la lista delle nazioni in cui cittadini vedranno il proprio ingresso in Giappone a fronte dell’estrazione del contagio da coronavirus in base all’ultimo provvedimento vi saranno aggiunti 14 nuovi paesi tra quali Russia Arabia Saudita Emirati Arabi un ucraina di tutto per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa