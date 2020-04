Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale di saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus l’Italia riparte con il decreto firmato dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende quotate all’export Ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio con Maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprirà la maggior parte delle attività e negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno Chi è lo stato per decidere se andare a trovare un cugino e non la fidanzata queste norme sono incomprensibili così leader di Italia viva Matteo Renzi a Tgcom24 che annuncia la mia con te giovedì in aula al Senato questo decreto aggiunge non è che io lo posso cambiarecome senatore farei un bel emendamento Ma perché il premier ha scelto di fare un dpcm non un decreto legge se fosse così lo cambieremo ma invece non è così profonda tristezza ho preso la notizia del decesso in servizio dell’agente scelto Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli esprimere a lei e alla pubblica sicurezza la mia solidale vicinanza La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione Allora cordoglio all’assistente capo Salvatore Colucci rimasto ferito nell’intervento gli auguri di pronto ristabilimento così Mattarella in un messaggio al capo della polizia Franco Gabrielli è consentito in Veneto lo spostamento individuale attività motoria all’aria aperta anche in bicicletta in tutto il territorio del comune di residenza con obbligo di evitare gli assembramenti e di rispetto della distanza di un metro con Mascherina e guanti e garantendoglilo prevede una nuova ordinanza del presidente Luca Zaia che entrerà in vigore dalle ore 18 i contributi di Gianna Nannini Vasco Rossi zucchero e molti altri Niente bagno di folla in Piazza San Giovanni a Roma ma l’appuntamento promosso da CGIL CISL e UIL e che per quest’anno hanno scelto il titolo il lavoro in sicurezza per costruire il futuro non ha voluto cedere le armi allora venerdì Maggio dalle 20 alle 24 andrà in onda un’edizione speciale in diretta su Rai 3 in contemporanea su Radio 2 l’evento Sara condotto dal teatro delle Vittorie a Roma mentre I live verranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma dove è installato l’Auditorium c’è il primo maggio 2020 oltre che in altre location sparse per l’Italia è solita direttamente dagli artisti tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

